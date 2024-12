Raiva do Palmeiras pode impulsionar Dudu no Cruzeiro, diz Milly Lacombe

A vontade de mostrar seu valor para o Palmeiras pode favorecer Dudu em seu retorno para o Cruzeiro, afirmou Milly Lacombe, no UOL News Esporte, nesta terça (24).

A colunista comparou o sentimento do atacante ao de uma pessoa que acaba de sair de um relacionamento e tenta mostrar suas qualidades ao ex.

Tem um aspecto que é a raiva que o Dudu está sentindo. [...] Talvez esse lado da vaidade conte a favor da volta por cima. Tecnicamente, ele [o Dudu] é um cara muito bom. Acho que está nos planos dele mostrar que o Palmeiras errou em perdê-lo. Como quando a gente troca de relacionamento e quer que o ex saiba que a gente é maravilhosa.

Milly Lacombe

Pogba no Corinthians? Proposta é apenas por história, diz Casão

A proposta que o Corinthians planeja fazer para ter Pogba não leva em consideração o atual momento do jogador - que é uma incógnita, opinou Walter Casagrande.

Esse valor é em cima da história do Pogba e não em cima da realidade do Pogba. Ele está sem jogar, suspenso por doping. Antes do doping, vinha de uma série de contusões graves, de joelho e tudo mais. Então, toda essa discussão sobre valores é em cima da imagem e da história e não em cima da bola que ele está jogando agora, que a gente nem sabe.

Casagrande

