Presidente Julio Casares antecipa acerto com Oscar e São Paulo oficializa 'super reforço'

O presidente do São Paulo, Julio Casares, confirmou nesta terça-feira, véspera de Natal, que o meia Oscar será reforço do clube para a temporada 2025. O mandatário fez o anúncio em uma postagem em sua conta pessoal no Instagram. O anúncio já era esperado desde o fim de semana e foi oficializado pelo clube minutos depois.

Julio Casares publicou uma foto ao lado de Oscar e escreveu as hashtags #superreforço e #juntospelosaopaulo. O jogador tem 33 anos e estava no Shanghai Port, da China, onde ficou por oito anos. "Foto de encontro com o craque Oscar nesta semana... Qualquer semelhança será mera coincidência? Sem combinar, já estávamos uniformizados. Trabalhando para estarmos juntos e em sintonia também em 2025!", escreveu Casares, citando as roupas semelhantes de ambos.

Depois da publicação, a conta oficial do clube oficializou a chegada do reforço com um vídeo que brincava com o cinema: "E o Oscar vai para...". O próprio jogador respondeu: "São Paulo".

O meio-campista deve assinar contrato por três anos. Revelado na base são-paulina, o meia deixou a equipe em 2010, pouco tempo após começar a atuar pelo elenco principal. O atleta entrou em uma disputa judicial contra o clube por conta de irregularidades em seu contrato de trabalho e recebeu do Tribunal Superior do Trabalho (TST) a liberação para jogar no Internacional, onde permaneceu até 2012.

Na Europa, foi contratado pelo Chelsea pelo valor de 25 milhões de libras (cerca de R$ 79 milhões na cotação da época) - a transferência mais cara do futebol brasileiro até então. No time inglês, conquistou uma taça da Liga Europa, duas do Campeonato Inglês e uma da Copa da Liga Inglesa.

Em 2017, passou a atuar na China pelo Shangai Port, onde esteve até o fim desta temporada. Lá, venceu três Superligas Chinesas e uma Supercopa da China, até decidir deixar o futebol asiático e retornar ao seu clube de origem.

Também jogador da seleção brasileira, Oscar ganhou títulos pela base e, com a equipe principal, participou da conquista da Copa das Confederações de 2013. Foi ainda titular na Copa do Mundo de 2014, quando marcou o único gol brasileiro na derrota por 7 a 1 contra a Alemanha, pela semifinal.