Presidente do São Paulo "anuncia" contratação de Oscar: "Super reforço"

O presidente do São Paulo, Julio Casares, "anunciou" a contratação de Oscar para a próxima temporada. Em uma foto divulgada em colaboração com o meio-campista no Instagram, o dirigente são-paulino deixou claro o acerto.

"Foto de encontro com o craque Oscar nesta semana. Qualquer semelhança será mera coincidência? Sem combinar, já estávamos uniformizados. Trabalhando para estarmos juntos e em sintonia também em 2025", escreveu Casares, com as hashtags #SuperReforço e #juntospelosãopaulo.

O jogador, que estava atuando no futebol chinês, encaminhou um acordo com o Tricolor Paulista pelas próximas três temporadas, até 2027. Inicialmente, o meia e sua família teriam descartado uma volta ao futebol brasileiro, mas depois teriam mudado de ideia. O São Paulo irá arcar com todo o salário e valores do jogador de 33 anos, sem qualquer tipo de ajuda de um investidor ou patrocinador.

A informação sobre o acerto do tempo de contrato entre Oscar e São Paulo foi dada inicialmente pelo GE e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Outro fator importante para Oscar acertar com o Tricolor Paulista foi que, acompanhando as redes sociais, o meia teria entendido que a maioria da torcida são-paulina aprovaria sua volta

Em sua última temporada na China, Oscar teve ótimos números. Foram 39 jogos, 16 gols marcados e incríveis 29 assistências. Seu último jogo é recente, quando esteve em campo no empate em 1 a 1 do Shangai com o Gwangju, no dia 3 de dezembro.

Oscar foi revelado nas categorias de base do São Paulo, tendo participado dos títulos brasileiro de 2007 e 2008. Entretanto, deixou o Tricolor Paulista em 2009, uma saída conturbada para o Internacional, onde foi campeão da Copa Libertadores de 2010.