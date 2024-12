Pogba no Corinthians? 'Pista' em foto do clube empolga torcida no Natal

Imagem: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

Uma postagem do Corinthians nesta terça-feira, véspera de Natal, nas redes sociais, voltou a agitar os torcedores quanto a possível chegada do francês Paul Pogba. O nome do volante tem sido especulado no clube paulista nas últimas semanas.

No post das redes sociais do Corinthians, um dos enfeites da árvore de Natal é o mascote dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, disputados na França. O objeto na árvore foi visto como um "sinal" por torcedores corintianos, o associando com o jogador francês. Paul Pogba, assim, poderia ser o presente de Natal.

Bom dia no clima da véspera de Natal! 🎅🏾🎁



Mande foto da sua árvore com o manto do Timão pra gente nos comentários! 🖤🤍#VaiCorinthians pic.twitter.com/JZZtUZpW30 -- Corinthians (@Corinthians) December 24, 2024

Também nesta terça, a "Esportes da Sorte", patrocinadora máster do Corinthians, escreveu uma mensagem na rede social X (antigo Twitter) que também deixou os torcedores do clube cheios de expectativas. "Já pode desejar Feliz Natal, ou tá cedo?", postou a empresa.

No último sábado, o atacante holandês Memphis Depay publicou nas redes sociais uma imagem na qual conversava pelo celular com Pogba. Na foto, também estava o diretor financeiro do Corinthians, Pedro Silveira.

Apesar das especulações, o Corinthians nega qualquer negociação com o meio-campista francês. Recentemente, a Fatal Model, empresa de acompanhantes, mostrou interesse em ajudar o clube alvinegro em eventuais tratativas com Pogba, mas o time paulista não aceitou.