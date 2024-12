Pedro Lourenço revela entusiasmo com Dudu no Cruzeiro

O Cruzeiro anunciou nesta segunda-feira a contratação do atacante Dudu. O reforço é considerado um diferencial para a equipe na temporada 2025, tanto que o gestor da SAF do clube, Pedro Lorenço, mostrou empolgação com a chegada do atleta.

"Com muita alegria, com muito prazer, estou muito entusiasmado, e ele também está muito entusiasmado em voltar a vestir a camisa do Cruzeiro, que já vestiu. Estamos falando do Dudu, que tem a camisa 7, tem novo dono a partir de hoje, que é o Dudu", disse, em entrevista ao programa Bastidores, da Itatiaia.

Dudu assinou contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2027. O atacante vai para a segunda passagem pelo Cruzeiro, onde foi revelado. No profissional, disputou 25 jogos, com dois gols e duas assistências.

Na sequência da carreira, Dudu passou por Dynamo Kyiv, da Ucrânia, Grêmio e Al-Duhail, do Catar, e principalmente pelo Palmeiras, clube que marcou história.

No Cruzeiro, Dudu terá a chance de retomar a sua melhor fase. Em agosto de 2023, sofreu uma grave lesão no joelho direito e retornou aos gramados em junho deste ano. Depois da contusão, ele disputou 19 jogos, não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência.