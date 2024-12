Palmeiras reforça agressividade no mercado e até muda rota no planejamento

Do UOL, em São Paulo (SP)

A diretoria do Palmeiras segue determinada em entregar o melhor elenco possível para Abel Ferreira em 2025, e até recalculou a rota para o que estava traçado. O alvo da vez é o lateral esquerdo argentino Alexandro Bernabei, de 24 anos.

O que aconteceu

O Palmeiras acompanha de perto a situação do lateral, que está emprestado pelo Celtic-ESC ao Inter, posição na qual o elenco já tem três atletas e que a comissão técnica não tinha indicado como necessidade para o ano que vem. Inicialmente, a ideia era a contratação de cinco reforços: um zagueiro, um meio-campista, dois pontas e um camisa 9.

Prioridade não era um lateral esquerdo, mas diretoria enxerga Bernabei como ótima oportunidade de negócio. O Celtic pede 5 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões na cotação atual) pelo jogador, e o Inter tem prioridade na compra até 31 de dezembro. Se isso não acontecer, o Alviverde vai avançar. Bernabei ganhou o prêmio Bola de Prata como melhor jogador da posição no Brasileirão.

Palmeiras quer mais de um time titular para ano em que disputa o Super Mundial. Piquerez é titular absoluto na lateral esquerda, mas sofreu uma lesão grave no meio da temporada e ainda não retornou. Além disso, os reservas Caio Paulista e Vanderlan não mostraram que são confiáveis ao longo desta temporada. A chegada de Bernabei esquentaria a disputa pela titularidade da posição, assim como acontecerá nos setor ofensivo.

Alexandro Bernabei, lateral esquerdo, foi um dos destaques do Inter no Brasileirão Imagem: Ricardo Duarte/Inter

Se avançar por Bernabei, Palmeiras confia que pode fazer bom negócio por um dos dois reservas. Vanderlan já recebeu diversas sondagens do futebol europeu na última janela de transferências, e Caio Paulista também tem interessados. O ex-São Paulo foi quem mais jogou como titular nesta temporada sem Piquerez.

Bernabei fechou a temporada com 25 jogos disputados, 3 gols e 6 assistências. A diretoria palmeirense não irá fazer nenhuma movimentação até a data limite de preferência do Inter.

Palmeiras agressivo no mercado

Facundo Torres foi anunciado como reforço do Palmeiras para 2025 Imagem: Fabio Menotti/Palmeiras

O Alviverde já anunciou a contratação do atacante Facundo Torres, que estava no Orlando City, em negócio por mais de 12 milhões de euros (cerca de R$ 77 milhões na cotação atual). E está por detalhes de anunciar a chegada de Paulinho, que estava no Atlético-MG: o negócio pelo jogador foi fechado em 18 milhões de euros (R$ 115 milhões), mais Gabriel Menino e Patrick em definitivo.

Outra contratação que a diretoria tenta fechar é a do meio-campista Andreas Pereira, do Fulham. O jogador deu o 'ok' para o negócio acontecer, o Alviverde enviou uma proposta de 20 milhões de euros e tenta convencer o clube inglês a liberar o atleta.