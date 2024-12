Os cinco grandes momentos do Flamengo em 2024

O ano de 2024 foi muito movimentado no Flamengo. O Mengão conquistou a Copa do Brasil na casa do Atlético-MG e salvou sua temporada, que teve muitos altos e baixos. A Gazeta Esportiva separou os cinco grandes momentos do rubro-negro nesta temporada, veja abaixo:

1 - A conquista da Copa do Brasil

O Flamengo se sagrou pentacampeão da Copa do Brasil em 2024. No jogo de ida da grande final no Maracanã, o Mengão contou o brilho de Gabigol e venceu por 3 a 1. Na volta, segurou a pressão do Atlético-MG e marcou no finalzinho com Gonzalo Plata, garantindo o título nacional.

Foto: Divulgação / @Flamengo_en