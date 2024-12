Nas férias, Roger Machado acompanha jogo pelo Campeonato Inglês

O técnico Roger Machado está de férias após o fim do trabalho com o Internacional em 2024, mas não fica longe do futebol. O treinador teve uma foto divulgada acompanhando um jogo do Campeonato Inglês, considerado a principal competição nacional do mundo.

Roger Machado deu sorte e pôde desfrutar de um confronto muito movimentado pela 17ª rodada da Premier League. Ele assistiu à vitória do Liverpool, líder na Inglaterra, sobre o Tottenham por 6 a 3.

"Mister Machado, por favor! O comandante colorado segue nas férias! Em Londres, Roger Machado uniu descanso e aprendizado para curtir de perto o melhor jogo da rodada 17 da Premier League: Tottenham 3 x 6 Liverpool. Que elegância, professor!", destacou o Internacional nas redes sociais.

O Internacional volta a disputar uma partida oficial no dia 22 de janeiro, contra o Guarany, pelo Campeonato Gaúcho.