Lendário torneio de ondas gigantes tem tímpano estourado e músico campeão

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Eddie Aikau Invitational, lendária competição de surfe de ondas gigantes, foi realizada no último domingo, no Havaí, e o campeão foi um surfista que também é músico, com quase 600.000 ouvintes mensais no Spotify.

A competição, conhecida como "o maior espetáculo de surfe do mundo", tem 40 anos de história, mas essa foi apenas a 11ª edição. Ela é realizada na Waimea Bay, na ilha de Oahu, no Havaí, e acontece apenas quando as condições do mar são ideias e específicas — ondas entre 30 e 40 pés (aproximadamente 9 a 12 metros).

Só para convidados

Apenas surfistas convidados podem participar do Big Wave Eddie Aikau Invitational. A lista final contou com os 74 surfistas e alternates (reservas). O Brasil teve representantes: Lucas Chianca, o Lucas Chumbo esteve na ala principal, enquanto na lista de alternates femininas estiveram Anne dos Santos e Andrea Moller.

Kelly Slater, um dos nomes mais famosos da modalidade, marcou presença na lista final. Ele foi o campeão em 2002. O havaiano John John Florence foi outro a participar. Tricampeão mundial (2016, 2017 e 2024), é considerado um grandes nomes da nova geração do surfe mundial, e um dos rivais do brasileiro Gabriel Medina.

O campeão

O havaiano Landon Mcnamara se sagrou o campeão do Eddie Aikau Invitational de 2024 e defendeu um legado familiar. Ele é sobrinho do big rider Garrett McNamara e filho do também conhecido local Liam McNamara.

Landon também é músico e tem hits de reggae e suas vertentes. Ele já lançou alguns, como "A dollar short & a minute late", de 2016, que fez grande sucesso. Uma das músicas mais recentes é "Blue Skies and Red Eyes" — o vídeo publicado há três meses no YouTube tem mais de 72 mil visualizações. No Spotify, Landon tem 592,356 ouvintes mensais.

Na classificação final do Eddie Aikau Invitational, o havaiano ficou à frente de nomes como Mason Ho, integrante da famosa família de surfistas, Billy Kemper e Jamie O'Brien.

Tímpano estourado

O surfista Mark Healy, logo pela manhã, desistiu de continuar na competição após cair de uma onda e romper o tímpano. Foi substituído por Grant "Twiggy" Baker.

ICYMI: Oahu's Mark Healey & Maui's Ian Walsh shared a wipeout at Waimea Bay in the first round of The Eddie Aikau Big Wave Invitational ?? Both surfers are said to be okay ?? Kaipo Guerrero & Dave Wassel broke it down on live broadcast which is available on TV w/ KHII & online? pic.twitter.com/NZapIFUND2 ? Rob DeMello (@RobDeMelloKHON) December 22, 2024

O histórico de acidentes do Big Wave Eddie Aikau Invitational tem alguns casos graves e até uma morte. Em 2000, o surfista havaiano Mark Foo morreu após sofrer um acidente durante a competição. No ano anterior, o brasileiro Eraldo "Pato" Teixeira sofreu uma lesão cerebral. Mais recentemente, em 2016, o brasileiro Pedro Calado sofreu uma lesão grave no joelho.

Quem foi Eddie Aikau?

O nome do torneio é em homenagem ao havaiano Eddie Aikau, um dos primeiros surfistas de ondas gigantes e o primeiro salva-vidas do North Shore. É considerado uma lenda no esporte.

Eddie morreu em março de 1978, aos 31 anos, em um acidente no mar. Ele e mais 27 tripulantes faziam a segunda travessia do Havaii ao Taiti quando a canoa em que estava virou. Ele pegou uma prancha e remou em busca de ajuda, mas nunca mais foi encontrado — a tripulação foi resgatada com todos vivos.