Joel Embiid é excluído após 2 faltas técnicas, mas Philadelphia 76ers vence o San Antonio Spurs

Com 32 pontos e duas jogadas cruciais no minuto final, Tyrese Maxey foi fundamental na vitória do Philadelphia 76ers sobre o San Antonio Spurs por 111 a 106 na noite desta segunda-feira após a exclusão de Joel Embiid.

O pivô dos 76ers foi excluído pela árbitra Jenna Schroeder faltando 2min59 para o fim do segundo quarto. Embiid recebeu a primeira falta técnica por discutir com Schroeder e levou a segunda - e a exclusão - na sequência. Embiid estava próximo da árbitra, mas pelas imagens não fica claro se ele fez contato com ela.

Com uma máscara em seu segundo jogo depois que sofreu uma fratura no nariz, Embiid fez nove pontos. "A coisa toda foi muito estranha", afirmou o técnico dos 76ers, Nick Nurse. Victor Wembanyama fez 26 pontos, conseguiu nove rebotes e oito bloqueios, mas não conseguiu impedir a derrota dos Spurs.

Em Oklahoma, Shai Gilgeous-Alexander marcou 41 pontos na vitória do Oklahoma City Thunder sobre Washington Wizards por 123 a 105. Pior time da temporada, os Wizards amargaram a 23ª derrota em 27 jogos e a 12ª consecutiva fora de casa. Gilgeous-Alexander ultrapassou os 40 pontos pela segunda vez nesta temporada e somou ainda nove rebotes e três assistências.

Já o melhor time da temporada, Cleveland Cavaliers venceu o Utah Jazz por 124 a 113 e conquistou seu 17º triunfo em 18 jogos em casa. Os jogadores da NBA folgam nesta véspera de Natal, mas no dia 25 estão agendados 5 partidas.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Charlotte Hornets 101 x 114 Houston Rockets

Cleveland Cavaliers 124 x 113 Utah Jazz

Orlando Magic 108 x 104 Boston Celtics

Philadelphia 76ers 111 x 106 San Antonio Spurs

Atlanta Hawks 117 x 104 Minnesota Timberwolves

Miami Heat 110 x 95 Brooklyn Nets

New York Knicks 139 x 125 Toronto Raptors

Chicago Bulls 91 x 112 Milwaukee Bucks

Memphis Grizzlies 110 x 114 Los Angeles Clippers

Oklahoma City Thunder 123 x 105 Washington Wizards

Dallas Mavericks 132 x 108 Portland Trail Blazers

Denver Nuggets 117 x 90 Phoenix Suns

Golden State Warriors 105 x 111 Indiana Pacers

Los Angeles Lakers 114 x 117 Detroit Pistons

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

New York Knicks x San Antonio Spurs

Dallas Mavericks x Minnesota Timberwolves

Boston Celtics x Philadelphia 76ers

Golden State Warriors x Los Angeles Lakers

Denver Nuggets x Phoenix Suns