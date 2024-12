Fábio Santos comemora evolução do amigo Matheus Bidu e dá dica para o lateral do Corinthians

O ex-lateral esquerdo Fábio Santos prestigiou a partida de despedida de Paulinho no último sábado, no Canindé. Ele avaliou a temporada do Corinthians e também falou sobre a evolução de seu amigo, Matheus Bidu.

Fábio Santos foi companheiro de Bidu no Timão no ano de 2023. Ele acompanhou o crescimento do atleta durante a temporada atual e comemorou a fase vivida pelo ala. O jogador começou 2024 escanteado, mas cresceu na reta final, principalmente após a chegada de Ramón Díaz, e tomou conta da posição.

Já aposentado e referência da função, Fábio Santos também deu uma dica a Bidu e torce para que ele mantenha esse nível na próxima temporada.

"Fico muito feliz. Ele não teve muitas oportunidades no primeiro semestre, começou a jogar mais no segundo semestre, com a chegada do Ramón [Díaz]. Eu torço para que ele evolua cada vez mais, tecnicamente ele é muito bom jogador. Precisa evoluir em algumas questões defensivas, que ele inclusive já mostrou evolução. Com o time melhor, bem armado, é natural que potencialize o jogo dele. Espero que ele possa fazer um 2025 como foi esse segundo semestre. Eu torço sempre pelos amigos e quero que o Bidu tenha um ano maravilhoso também", afirmou o ex-jogador.

Fábio Santos também foi questionado sobre os bastidores turbulentos do Corinthians em 2024. O presidente do time do Parque São Jorge, Augusto Melo, chegou a sofrer dois pedidos de impeachment, mas teve apoio do elenco.

O ex-atleta falou sobre sua relação com antigas diretorias do Timão e também projetou 2025. Ele acredita que o time tem chances de brigar pelo título da Libertadores.

"A minha relação com o Corinthians sempre foi muito boa, independente de diretoria. Acho que o jogador tem que se envolver o mínimo possível com quem é o presidente, o diretor, e jogar pelo Corinthians. O profissionalismo pede isso. Sempre tive uma relação franca, aberta e boa. Infelizmente não trabalhei com o Augusto, então não posso dizer. Mas o jogador quer ajudar dentro de campo, sempre vamos comprar a briga de quem for o presidente, independente se é de uma ou de outra chapa. Todos os presidentes com quem eu trabalhei, sempre tive uma relação muito bacana. Torço para que o Augusto possa trabalhar tranquilo e fazer uma grande gestão para que o Corinthians volte a conquistar um título", declarou.

"Briga sim [pela Libertadores]. É uma equipe forte, com a manutenção desses jogadores e da comissão técnica o Corinthians chega forte para o ano que vem", concluiu.

Ao longo de duas passagens, Fábio Santos disputou, ao todo, 368 jogos com a camisa do Corinthians. Ele marcou 32 gols e conquistou cinco títulos: Brasileirão de 2011, Libertadores e Mundial, em 2012, Paulistão e Recopa Sul-Americana de 2013. Ele defendeu o clube até o fim de 2023, quando resolveu pendurar as chuteiras.