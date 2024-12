Ex-Vitória, brasileiro Rafaelson vibra com boa estreia na seleção do Vietnã

Rafaelson teve uma "estreia dos sonhos" na seleção do Vietnã. Após concluir o processo de naturalização, o atacante debutou pela equipe nacional no último sábado (21), em partida da Copa do Sudeste Asiático. Logo no primeiro jogo, dois gols e duas assistências na goleada por 5 a 0 sobre Mianmar, além do prêmio de melhor em campo.

"Foi uma estreia que eu sempre sonhei. Defender a seleção do Vietnã, um país que acolheu a mim e minha família tão bem, é uma honra gigantesca. Estou muito feliz por essa oportunidade e espero que seja o começo de uma linda história", disse o jogador do Nam Dinh FC, atual campeão vietnamita.

A estreia de Rafaelson foi pela última rodada da fase de grupos. Agora, o Vietnã enfrenta Singapura, em partidas de ida e volta, pelas semifinais da Copa do Sudeste Asiático. O primeiro jogo, fora de casa, acontece nesta quinta-feira (26). Já a decisão da vaga na final, em solo vietnamita, está marcada para domingo (29).

"Estamos muito focados nesta semana decisiva. O grupo sabe da responsabilidade de representar o país e do que precisamos fazer para buscar a classificação. Vamos trabalhar muito para alcançar o objetivo", concluiu o atacante, de 27 anos, que é natural de Pirapemas (MA).

Revelado pelo Vitória, Rafaelson também passou por equipes de Japão e Dinamarca, até chegar ao Vietnã em 2019. Neste ano, o jogador concluiu o processo de naturalização e recebeu um novo nome: Nguyen Xuan Son.

Campeão nacional e com mais de 100 jogos no país, o atacante vive fase positiva pelo Nam Dinh FC. Somando as aparições por clube e seleção, ele acumula 16 gols e duas assistências em 14 jogos na temporada 2024/25.