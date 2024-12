Em 2024, Flaco López fez mais partidas e gols pelo Palmeiras do que 2022 e 2023 somados

Apesar de alguns momentos de oscilação, Flaco López viveu bons momentos em 2024 e conseguiu números positivos. Inclusive, neste ano, ele fez mais partidas e gols pelo Palmeiras do que se somar 2022 e 2023, anos de suas primeiras duas temporadas na equipe.

Enquanto em 2024 ele marcou 22 gols em 61 partidas, em 2022 e 2023 somados, o atacante disputou 55 jogos e balançou as redes em apenas 10 oportunidades. Em sua primeira temporada no Palmeiras, Flaco López esteve à disposição apenas a partir de julho, quando foi contratado.

Com Endrick servindo a Seleção Brasileiro no Pré-Olímpico no início da temporada de 2024, Flaco López ganhou a oportunidade como titular da equipe e fez valer a pena. Em julho, o argentino já tinha 15 gols, superando sua melhor temporada na carreira, quando havia marcado 14 pelo Lanús, da Argentina.

A partir de agosto, entretanto, Flaco López começou a oscilar bastante e chegou até a perder a vaga entre os 11 iniciais para Rony. Mesmo assim, o argentino terminou a temporada como artilheiro da equipe no ano, superando Raphael Veiga, que marcou 20.

Para contar com Flaco López, o Palmeiras precisou desembolsar cerca de 10 milhões de dólares (R$ 50 milhões há época) ao Lanús, clube em que o atacante pertencia. Em maio deste ano, o jogador renovou com o Verdão até 2025.

Buscando ampliar ainda mais seus números no Verdão, Flaco López se reapresenta na Academia de Futebol para iniciar a pré-temporada de 2025 no começo de janeiro. O primeiro compromisso do Palmeiras na temporada será dia 15 do mesmo mês, contra a Portuguesa, pelo Campeonato Paulista.