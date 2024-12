Durinho questiona motivação de Colby Covington para luta no UFC

Em setembro, em Las Vegas (EUA), Gilbert Burns perdeu a terceira luta seguida no UFC, mas permaneceu com a confiança inabalável para a sequência de sua carreira. Tanto que o brasileiro segue em busca de grandes combates nos meio-médios (77 kg) contra lutadores de alto nível. Inclusive, 'Durinho' chegou a desafiar Colby Covington para um duelo. Contudo, o veterano não se mostra esperançoso de que irá medir forças com o americano.

Em entrevista exclusiva à Ag. Fight, 'Durinho' reforçou o desejo de encarar 'Chaos', mas questionou a motivação do mesmo para aceitar enfrentá-lo. Vale pontuar que, recentemente, os atletas entraram em rota de colisão. Derrotado no 'main event' do último show do UFC em 2024, Colby criticou o brasileiro por ter divulgado publicamente o número do telefone pessoal de Chael Sonnen, após este afirmar que ele estava aposentado. Em seguida, Gilbert respondeu o desafio feito pelo americano, dando sinal positivo para a luta acontecer.

No entanto, 'Durinho' parece não acreditar que o 'bad boy' queira, de fato, tal embate. Após ser nocauteado por Joaquin Buckley, Colby revelou que mal treinou para enfrentá-lo por estar empenhado em ajudar Donald Trump a vencer a eleição presidencial americana. Além disso, como o atleta possui pouca frequência no octógono, o brasileiro considera difícil fazer com que o mesmo volte a competir no início de 2025. Sendo assim, Gilbert já começou a estudar novos alvos nos meio-médios do UFC, por mais que seu foco ainda seja 'Chaos'.

"Queria muito falar que essa luta vai acontecer, mas acredito que não vai. Quero muito, mas duvido muito que ele lute em abril, ainda mais aqui em Miami. Querer eu quero, mas duvido que aconteça. Já o desafiei várias vezes, mas nunca chegou a acontecer. Quando ganhei do Demian, desafiei ele. Ele não é tão consistente, não é um cara que luta muito. Ele acabou de perder em dezembro, não acho que volte a lutar em abril já. Acho que ele vai demorar mais uns seis, sete meses para voltar. Se o UFC quiser fazer estou dentro, mas acho que ele não aceitaria", declarou o atleta.

Registro de 'Durinho' no MMA

Gilbert Burns, de 38 anos, é um dos principais lutadores brasileiros em atividade no MMA. No UFC desde 2014, 'Durinho' já atuou no peso-leve (70 kg), mas alcançou destaque no esporte ao integrar os meio-médios e se consolidou na elite da categoria. Atualmente, o veterano é o número oito no ranking da divisão e possui um cartel composto por 22 vitórias e oito derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Demian Maia, Jorge Masvidal, Neil Magny, Olivier Aubin-Mercier, Stephen Thompson e Tyron Woodley.