Dudu comemora volta ao Cruzeiro, revela número e promete explicar polêmica

"Ficou bonito de azul, né?". Desta forma, Dudu iniciou a sua primeira entrevista como jogador do Cruzeiro. Anunciado pelo clube mineiro na última segunda-feira (23), o atacante comemorou o acerto para a temporada 2025.

"Quero deixar uma mensagem para o torcedor poder acreditar no projeto do ano que vem, com grandes jogadores, estou muito feliz de voltar", disse nesta terça-feira, em entrevista à Samuca TV.

Dudu ainda prometeu se manifestar sobre a polêmica do meio do ano passado, quando chegou a acertar com o Cruzeiro e depois desistiu da negociação, ficando no Palmeiras. Ele sabe que pode encontrar resistência de torcedores.

"No meio do ano, houve aquele contratempo, mas no momento certo vamos explicar melhor o que aconteceu. Fico feliz pela confiança do Alexandre [Mattos, CEO do clube] e do Pedrinho [dono da SAF cruzeirense], do carinho e respeito que tiveram comigo. A palavra que dei, estou cumprindo agora", afirmou.

No Cruzeiro, Dudu terá o desafio de recuperar o seu melhor rendimento, depois de alguns meses na reserva do Palmeiras. O jogador voltou aos gramados em 2024 após um longo período afastado devido a uma grave lesão no joelho.

"Eu me preparei quatro, cinco meses para chegar ao Cruzeiro bem. Espero contar com o apoio do torcedor para fazermos um grande ano. A gente está chegando para completar esse elenco e ter um time unido e mais forte. Prometer título é difícil, mas podemos prometer vontade e dedicação", comentou o jogador, que já revelou o número que irá usar.

"(a camisa) Já está com número 7. É um prazer voltar a vestir essa camisa, cheguei com 12 anos no clube, hoje tenho um filho com essa idade. Fiz a minha base toda no Cruzeiro, poder voltar a Belo Horizonte é muito bom, uma cidade que tenho muito carinho. Esperamos que o maior de Minas volte a reinar em todo o Brasil", encerrou Dudu.