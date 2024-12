De grande promessa a saída polêmica: relembre primeira passagem de Oscar no São Paulo

A volta de Oscar ao São Paulo parece estar mais perto do que nunca. O atleta encaminhou um acerto de três temporadas com o clube paulista e deve ser anunciado em breve. Em sua primeira passagem pelo Tricolor, o meio-campista declaradamente são-paulino foi considerado uma grande promessa, porém teve uma saída conturbada ao acertar com o Internacional.

Oscar chegou no São Paulo em 2004, quando defendeu o sub-13. Sua estreia no profissional aconteceu em 2008, quando foi chamado pelo treinador Muricy Ramalho para integrar o plantel do time tricampeão brasileiro.

Naquele ano, porém, com 16 anos, o meio-campista disputou apenas uma partida, válida pela Copa Sul-Americana, contra o Athletico-PR. O jogo encerrou em 0 a 0, no Morumbis, e o São Paulo caiu nos pênaltis. Oscar assinou um contrato válido por cinco temporadas na época.

O jogador, que estava nas categorias de base, saltou os olhos da comissão técnica do São Paulo que o viu como uma grande promessa. Ele foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Junior de 2009.

Em 2009, já na equipe profissional, Oscar completou 13 jogos, não marcou gol e deu três assistências. Foi neste ano que as polêmicas nos bastidores começaram a aparecer: alegando irregularidades em seu contrato, representantes do meio-campista entraram na justiça em busca da rescisão. Afirmou-se que houve coação por parte do São Paulo, então presidido por Juvenal Juvêncio, para a assinatura.

Diante do imbróglio, em 2010, Oscar completou apenas seis partidas com o São Paulo e acertou com o Internacional, quando a situação de seu contrato foi resolvida. Em disputa judicial, contudo, o Colorado foi obrigado a pagar R$ 15 milhões ao Tricolor, em 2012.

No Sul, Oscar anotou 19 tentos em 70 partidas, disputadas entre 2010 e 2012, ano em que se transferiu para o Chelsea, da Inglaterra, mediante ao pagamento de 25 milhões de libras (R$ 79 milhões). Após isso, em 2017, foi ao Shangai Port, da China, clube pelo qual marcou 76 gols e deu 110 assistências, em sete anos.

Inicialmente, Oscar e sua família teriam descartado uma volta ao futebol brasileiro, mas depois teriam mudado de ideia. O São Paulo irá arcar com todo o salário e valores do jogador de 33 anos, sem qualquer tipo de ajuda de um investidor ou patrocinador, em três anos de contrato. O meia entendeu que a maioria da torcida são-paulina aprovaria sua volta, superando sua saída conturbada.