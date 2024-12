Coritiba oficializa retorno do lateral Rafinha, ex-São Paulo

A direção do Coritiba oficializou nesta terça-feira, véspera de Natal, a contratação de Rafinha. O lateral de 39 anos, que rejeitou proposta para renovar com o São Paulo, faz seu retorno ao clube que o revelou para o futebol mundial com contrato de um ano.

"Multicampeão, Rafinha, nosso #PiáDoCouto e ídolo da Nação Alviverde, retorna ao Alto da Glória para vestir novamente o manto sagrado do Verdão! Referência por onde passou, agora é a hora de continuar escrevendo história e fortalecer o nosso time em 2025 em busca de novas conquistas. Seja bem-vindo de volta à sua casa, Rafinha! Seja #BemVindoAoCoxa!", anunciou o clube de Curitiba, nas redes sociais.

Rafinha chegou a encaminhar um acerto com o clube paulista, mas o vínculo seria apenas até o fim de março de 2025, coincidindo com o fim do Campeonato Paulista. Rafinha, então, passou a negociar com o Coritiba, que ofereceu contrato maior, até o fim da próxima temporada.

O plano do jogador é de se aposentar ao fim do próximo ano e permanecer no clube paranaense, em outra função, fora dos gramados. "Estou passando aqui para avisar que eu jamais poderia deixar de cumprir a promessa quando saí, há quase 20 anos. Estou de volta ao Alto da Glória. Estou de volta ao Couto Pereira. Estou de volta ao Coritiba, clube que me revelou e me abriu as portas. Saí como piá e hoje volto para ajudar o Coritiba a voltar ao patamar que ele merece", afirmou Rafinha.

Há quatro dias, o lateral havia divulgado vídeo se despedindo da torcida do São Paulo. "Queria agradecer a todos vocês por todo o carinho comigo durante esses anos, foram momentos maravilhosos. Tivemos alguns momentos tristes também, mas no geral foram momentos maravilhosos que passamos juntos. Pude vestir a camisa do meu clube de coração, pude ser campeão com o São Paulo, que é o clube que eu tenho no coração desde criança, desde que me entendo por gente."

Nascido em Londrina, Rafinha foi revelado pelo Coritiba em 2002, aos 17 anos. Em 2005, o jogador foi negociado com o Schalke 04. Ele também passou por Genoa, Bayern de Munique, Flamengo, Olympiacos e Grêmio.

No São Paulo desde 2022, Rafinha entrou em campo em 116 partidas. Com um gol marcado com a camisa são-paulina, ele conseguiu conquistar dois títulos, a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa Rei, no começo deste ano.