Coritiba anuncia o retorno do lateral Rafinha, ex-São Paulo e Flamengo

Na véspera de Natal, o Coritiba presenteou os seus torcedores com a contratação de Rafinha. O lateral-direito de 39 anos estava no São Paulo, mas não houve acordo para a renovação de contrato, e o jogador voltou ao clube que o revelou.

"Multicampeão, Rafinha, nosso piá do Couto e ídolo da Nação Alviverde, retorna ao Alto da Glória para vestir novamente o manto sagrado do Verdão! Referência por onde passou, agora é a hora de continuar escrevendo história e fortalecer o nosso time em 2025 em busca de novas conquistas. Seja bem-vindo de volta à sua casa, Rafinha!", escreveu o clube.

Rafinha foi contratado pelo São Paulo no final de 2021, após ser rebaixado com o Grêmio à Série B do Brasileiro. Ao longo das três temporadas em que esteve no Tricolor, disputou 117 partidas. Ele fez um gol e distribuiu, ao todo, cinco assistências.

Apesar da idade avançada, Rafinha rapidamente se consolidou como peça-chave do time do Morumbis e foi titular do time ao longo da passagem de Rogério Ceni. Ao lado do treinador, colecionou os vices do Paulista e da Sul-Americana, em 2022. O papel de relevância se repetiu na temporada seguinte, sob o comando de Dorival Júnior.

O jogador, além das boas atuações dentro de campo, era valorizado pela liderança no vestiário e o auxílio aos garotos da base. Desta forma, teve extrema importância para a conquista do título inédito da Copa do Brasil, no ano passado, sobre o Flamengo, seu ex-time. Em 2024, aumentou a sua galeria de títulos com a Supercopa do Brasil, após vitória sobre o Palmeiras, no Mineirão.

Rafinha também tem marcante passagem pelo Flamengo, clube pelo qual foi campeão da Libertadores e do Brasileiro em 2019.

Agora, portanto, Rafinha volta ao Coritiba, onde atuou entre 2004 e 2005. Pela equipe, soma 54 partidas, além de sete bolas na rede. O Coxa está na Série B do Campeonato Brasileiro.