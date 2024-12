Confira os cinco melhores momentos do Cruzeiro na temporada 2024

O Atlético-MG viveu uma temporada, no mínimo, emocionante. Campeão do Mineiro, e vice na Copa do Brasil e da Sul-Americana, o Galo precisou da última rodada para escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Por isso, a Gazeta Esportiva decidiu listar os cinco grandes momentos do Fogão neste ano, veja abaixo:

1 - Penta-campeonato do Mineiro

O ano do Atlético-MG começou com um título - o único da temporada. O Galo, comandado por Gabriel Milito, bateu o Cruzeiro por 3 a 1, no Mineirão, na final do Campeonato Mineiro e sagrou-se pentacampeão do estadual. O Galo conseguiu a vantagem no agregado, já que a ida, na Arena MRV, ficou empatada em 2 a 2. Assim, o Alvinegro conquistou seu 49º troféu do Mineiro, 11 a mais do que o Cabuloso.

2 - Vitória sobre o River Plate e show de Deyverson

Com certeza, um dos momentos mais especiais para o torcedor atleticano foi a atuação mágica diante do River Plate, na ida da semifinal da Libertadores. Com show de Deyverson, que marcou dois gols e protagonizou diversos lances, o Galo venceu os argentinos por 3 a 0 encaminhou sua vaga na grande final. No jogo de volta, disputado na Argentina, os mineiros seguraram um empate sem gols.

3 - Volta à final da Libertadores

Apesar da derrota, os torcedores celebraram muito o retorno do Atlético-MG à final da Libertadores. Campeão em 2013, o Galo fez bela campanha e ficou com o vice-campeonato em 2024, ou seja, 11 temporadas depois do icônico time de Jô, Ronaldinho e cia. De acordo com a Conmebol, 26.619 torcedores do clube mineiro se fizeram presentes no Monumental de Núñez.

4 - Virada sobre o Vasco na ida da semifinal da Copa do Brasil

Também finalista da Copa do Brasil, o Galo conquistou sua vaga na decisão ao empatar em 1 a 1 com o Vasco, em São Januário. Porém, o torcedor atleticano se lembra com muito carinho da virada que ocorreu no jogo de ida, disputado na Arena MRV. O Cruzmaltino inaugurou o marcador com Coutinho, mas o Atlético-MG virou, ainda no primeiro tempo, com gols de Arana e Paulinho.

5 - Triunfo diante do Athletico-PR e alívio no Brasileirão

Para fechar o ano aliviado, o Atlético-MG venceu por 1 a 0 e rebaixou o Athletico-PR, na última rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo valia muito, visto que, por conta da combinação de resultados, uma derrota cravaria a ida do Galo à Série B. Entretanto, com um gol de Rubens, que pegou rebote de um pênalti de Hulk, o time mineiro respirou fora da degola.