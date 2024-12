Confira as cinco melhores contratações do futebol paulista em 2024

2024 contou com contratações de peso que impactaram no futebol brasileiro. Por isso, confira quais foram as principais contratações dos times paulistas em 2024.

Memphis Depay - Corinthians

A contratação de Memphis Depay pelo Corinthians foi a mais impactante do futebol brasileiro no ano. O atacante, maior artilheiro da seleção holandesa, chegou ao Timão com status de craque e rapidamente se tornou titular absoluto da equipe. Com gols importantes no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana, o holandês foi um dos principais nomes da arrancada do Alvinegro na reta final do ano. O clube emendou nove vitórias seguidas, escapou do rebaixamento e se classificou para a Libertadores. O camisa 94 marcou sete gols e deu quatro assistências em 14 jogos.

Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Rodrigo Garro - Corinthians

A chegada do argentino Rodrigo Garro também influenciou positivamente no Corinthians. Contratado no início do ano, o meia disputou 62 jogos e foi o atleta mais regular do Timão na temporada. Ao todo, o meia anotou 13 gols e 14 assistências em 62 partidas disputadas pelo Alvinegro. O camisa 10 do time paulista foi, certamente, um dos principais nomes não só do futebol paulista, mas do futebol brasileiro em 2024.

Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Hugo Souza - Corinthians

Outro corintiano que se destacou positivamente foi o goleiro Hugo Souza. Contratado em julho, por empréstimo junto ao Flamengo, o arqueiro rapidamente assumiu a titularidade da posição e se tornou um dos principais destaques do Timão. O atleta de 25 anos foi herói nas classificações contra Grêmio e RB Bragantino, pela Copa do Brasil e Sul-Americana, respectivamente, além de somar atuações importantes no Campeonato Brasileiro. O grande desempenho fez com que o Corinthians exercesse a opção de compra para contar com Hugo em definitivo.

Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Guilherme - Santos

Contratado no início deste ano, o atacante Guilherme foi o principal nome do ano de reconstrução do Santos, que jogou a Série B pela primeira vez em sua história. O jogador foi figura importante no título da Segunda Divisão e na boa campanha no Campeonato Paulista, competição em que o Peixe foi vice-campeão. Ao todo, ele marcou 13 gols e deu 10 assistências em 46 jogos.

Raul Baretta/ Santos FC

Aníbal Moreno - Palmeiras

A contratação do volante Aníbal Moreno foi uma das mais assertivas da diretoria alviverde, mesmo que não tenha sido a mais impactante. O jogador fez um grande primeiro semestre, sendo peça chave no título do Campeonato Paulista, com um gol no jogo de volta da final contra o Santos. Ele sofreu uma queda de produção na segunda metade do ano, mas seguiu como titular do Verdão. O argentino, ao todo, disputou 62 partidas, marcou quatro gols e deu duas assistências.

Cesar Greco/Palmeiras/by Canon