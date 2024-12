Campeão do UFC, Jon Jones interpreta militar em estreia no cinema

Jon Jones é tão dominante no UFC, que busca novos desafios fora do octógono. Após nocautear Stipe Miocic e realizar a primeira defesa de cinturão do peso-pesado em novembro, em Nova York (EUA), o americano agora poderá ser visto nas telonas e foca em fazer bonito na área da atuação. O veterano irá fazer sua estreia no cinema interpretando um militar em um longa-metragem de ação.

Ainda não há muitas informações sobre o filme, mas Jones, por meio de sua conta oficial no 'Instagram', deu detalhes de sua aventura como ator. O americano foi escalado para integrar o elenco do longa-metragem 'Edo's Crossing' e dará vida a um Navy Seal (militares especializados em operar no mar, ar e em terra).

Tendo a oportunidade de desenvolver um talento diferente, o campeão do UFC escancarou sua empolgação com a nova experiência. Inclusive, 'Bones' já avisou que esse é apenas o começo de sua carreira como ator, expressando o interesse em seguir no ramo para participar de novos projetos.

Registro de Jones no MMA

Jon Jones, de 37 anos, é integrante do Hall da Fama do UFC, ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) e atual detentor do cinturão linear do peso-pesado. Não à toa, o atleta é apontado por parte dos fãs como o melhor lutador da história do MMA.

Em sua carreira, o americano construiu um cartel composto por 28 vitórias, uma derrota e um 'no contest' (sem resultado). Seus principais triunfos foram sobre Alexander Gustafsson (duas vezes), Anthony Smith, Chael Sonnen, Ciryl Gane, Daniel Cormier, Dominick Reyes, Glover Teixeira, Lyoto Machida, Maurício 'Shogun', Quinton 'Rampage' Jackson, Rashad Evans, Ryan Bader, Thiago 'Marreta', Stipe Miocic e Vitor Belfort.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Jonny Meat (@jonnybones)