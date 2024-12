Botafoguense deixa cinzas do pai no Monumental em final da Libertadores

Do UOL, no Rio de Janeiro

Qual seria a melhor homenagem póstuma que você faria para um familiar? O botafoguense Rodrigo Mancha tem absoluta certeza de que não poderia ter feito uma melhor do que a que realizou para o saudoso pai: deixar as cinzas no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires (ARG), onde o Botafogo conquistou sua primeira Libertadores da história.

A saga de Rodrigo foi árdua e audaciosa. Ele partiu do Rio de Janeiro rumo à capital argentina de ônibus. O fanático alvinegro, que é presidente da organizada "Fogoró", já havia acompanhado o Botafogo durante toda a campanha e foi também por estrada para Montevidéu (URU), na semifinal contra o Peñarol.

A gente foi de caravana. Eu levei a urna dele com as cinzas. Prometi que ia guardar enquanto a gente não jogasse essa final. Eu não ia me desfazer das cinzas dele e assim eu fiz. Levei a urna debaixo da minha poltrona no ônibus, atravessei a fronteira, cheguei lá e, de verdade, achei que não ia dar certo

Rodrigo Mancha

O temor do botafoguense eram as várias barreiras policiais montadas para acessar o estádio Monumental. Quando conseguiu passar, teve a certeza do título.

Passamos por cinco barreiras e quis Deus que eu conseguisse entrar. Acho que o momento mais tenso foi quando eu cheguei na roleta, pois imaginava que teria uma revista maior. Eu estava com a bolsa debaixo do braço. Eu estava com a minha esposa, meus filhos, passamos com os ingressos e ele (policial) pediu para entrar, e aí foi meio que a coroação daquele momento. Ali eu tive a certeza de que nós seríamos campeões da Libertadores. E aí eu entrei, joguei as cinzas dele na arquibancada e agradeci. Graças a Deus deu tudo certo e eu cumpri a minha missão

Rodrigo Mancha

'Prometi que iriamos juntos para a final'

Rodrigo Mancha com os filhos e a camisa com foto do pai no título da Libertadores do Botafogo Imagem: Arquivo pessoal

Vanderlei de Souza Gomes teve um infarto fulminante em 2023. Sua paixão pelo Glorioso era tanta que os amigos sequer o chamavam pelo nome.

"Ninguém conhece como Wanderlei, só conhece como Botafogo. Muita gente conheceu o Botafogo, e agora o Botafogo está lá em cima muito feliz", disse Rodrigo.

O torcedor acreditava que a homenagem ao pai aconteceria em 2023, mas o Botafogo deixou escapar pelos dedos o título brasileiro e o sonho foi adiado. Quis o destino, porém, que o desfecho fosse ainda mais especial, sendo não só campeão da Libertadores como também nacional.