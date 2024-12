Botafogo-SP compra terreno para a construção do CT da base

O Botafogo-SP adquiriu uma área para a construção do Centro de Treinamento das categorias de base do clube. Localizado na Rodovia Cândido Portinari, o local contará com três campos e alojamento com capacidade para 96 atletas, além de toda estrutura necessária para o desenvolvimento dos jovens como jogadores e cidadãos.

A área de 140.000 m² foi adquirida pela Trexx Properties Empreendimentos Imobiliários, braço imobiliário da Trexx Holding, proprietária da SAF do Pantera. Do total, 60.000 m² serão destinados para a construção do CT, que terá um campo com toda estrutura necessária para receber jogos oficiais das categorias de base, incluindo uma arquibancada para cerca de 1500 torcedores.

"Estou muito feliz e realizado com a aquisição desta área para a construção do Centro de Treinamento das categorias de base do Botafogo, que era um antigo sonho do torcedor botafoguense. É um presente de Natal que estamos dando para o nosso torcedor. Em 60 dias, estaremos já trabalhando no local. Agora, com a aquisição desta área para a construção do Centro de Treinamento, o Botafogo definitivamente vai mudar o seu patamar, já que terá condições de formar o atleta desde a escolinha até o profissional. Hoje, a base é a principal forma de sustentação dos clubes. Em curto espaço de tempo, vamos colher os frutos", comenta Adalberto Baptista, presidente do Conselho de Administração da Botafogo Futebol SA, após a concretização do negócio.

"Um presente imenso para a torcida do Botafogo e para o clube. Como gestor de base, fico muito feliz, porque acredito no processo de formação, que precisa de toda a cadeia de base, desde o sub-13 até o sub-20. Com o investimento na estrutura que o Botafogo vem fazendo, a gente vai se tornar uma grande potência no futebol no cenário nacional. Sem dúvida, o CT vem para ajudar no crescimento do clube e a formar ativos que vão dar muitas alegrias esportivas e financeiras", celebra André Leite, coordenador da base.

Sociedade Anônima de Futebol (SAF) desde 2018, quando teve 40% do clube adquirido pela Trexx Holding, o Botafogo-SP já vivenciou diversas melhorias. No ano seguinte à compra, o Pantera inaugurou a Arena Nicnet, que conta com capacidade para 15 mil torcedores, além de ser um polo de shows no interior de São Paulo. Em 2022, a agremiação inaugurou um hotel para servir de base para a equipe em dias de jogos em Ribeirão Preto, facilitando a hospedagem dos atletas e funcionários.

