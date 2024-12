Artur Jorge e técnico ex-São Paulo são finalistas no prêmio de melhor treinador da América em 2024

O jornal El País divulgou nesta terça-feira os cinco técnicos finalistas ao prêmio de melhor treinador da América em 2024. Entre os indicados figuram Artur Jorge, do Botafogo, campeão da Libertadores e do Brasileirão, além de Diego Aguirre, comandante do Peñarol e ex-técnico do São Paulo.

Artur Jorge foi peça fundamental no caminho do Botafogo rumo aos títulos do Brasileirão e da Copa Libertadores. Ao todo, o português comandou o Fogão por 55 jogos, tendo 31 vitórias, 15 empates e nove derrotas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Botafogo F.R. (@botafogo)

Por sua vez, Diego Aguirre fez um belo trabalho no Peñarol, que chegou às semis da Libertadores após 13 anos, desde 2011. O treinador teve passagem por alguns clubes do Brasil, entre eles, São Paulo e Internacional.

Os outros indicados foram: Gustavo Costas (campeão da Sul-Americana com o Racing-ARG), Lionel Scaloni (treinador da Argentina campeão da Copa América) e Gustavo Alfaro (técnico de Costa Rica e Paraguai em 2024).

O jornal El País também é o responsável por entregar o prêmio Rei da América, dado ao melhor jogador do continente ao fim de cada ano. O último atleta a receber o troféu foi Germán Cano, do Fluminense. Nos treinadores, o atual detentor do troféu de melhor técnico da América é Fernando Diniz. A premiação costuma acontecer no dia 31 de dezembro.