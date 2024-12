Aos 43 anos, Nenê adia aposentadoria e renova com o Juventude para 2025

Depois de ajudar o Juventude a se manter na elite do futebol brasileiro, o meia Nenê, aos 43 anos, ganhou motivação e decidiu adiar sua aposentadoria. O jogador vai defender a equipe gaúcha por mais uma temporada, conforme anunciado pelo time de Caxias do Sul nesta terça-feira, com direito a um vídeo bem-humorado nas redes sociais.

Aproveitando a véspera de Natal, o clube divulgou o acordo como um "presente do Papai Noel". Um vídeo foi produzido especialmente para revelar a permanência de Nenê por mais um ano no clube.

No filme, com três minutos de duração, ele aparece como um homem mais velho, de barba branca, óculos, sentado no banco de uma praça. Depois joga sinuca e vê uma reportagem na televisão sobre suas novas atividades na aposentadoria, como jogar dominó, dama e ainda praticar hidroginástica. É quando Nenê acorda em seu quarto e percebe que tudo não passou de um "pesadelo".

Em seguida, ele levanta da cama e vai direto pedalar em uma bicicleta ergométrica, no seu lado. O vídeo termina com a mensagem: "A aposentadoria é o sonho de muitos, mas o pesadelo de outros. Nenê e Juventude, 2025, a história continua". Os valores do acordo não foram revelados.

CARREIRA DE SUCESSO

Nenê começou a carreira no Paulista da cidade de Jundiaí (SP), onde nasceu, mas vestiu as camisas de três grandes paulistas: São Paulo, Palmeiras e Santos. No Rio de Janeiro, passou pelo Fluminense e Vasco, antes de assinar com o Juventude. Mas passou com sucesso por vários clubes no exterior. Atuou no Paris Saint-Germain e no Monaco, da França; West Ham, da Inglaterra; e por Espanyol, Mallorca, Celta de Vigo e Alavés, na Espanha. Defendeu também o Al-Gharafa, do Catar.

Em 2023 ele atuou por 28 jogos no futebol brasileiro, marcou sete gols e deu sete assistências. Em 2024 jogou mais, porém, com menor eficiência. Fez três gols e deu quatro assistências.