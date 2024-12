Africanos defendem hegemonia na 99ª Corrida Internacional de São Silvestre

Em 2010, Marílson dos Santos se tornou tricampeão da Corrida Internacional de São Silvestre. Foi a última vitória brasileira na Corrida de Rua mais tradicional da América Latina. De lá para cá, são 12 vitórias consecutivas dos corredores africanos.

O domínio nesse período trouxe junto uma rivalidade: Quênia contra Etiópia. Os dois países mais consagrados da corrida de rua possuem retrospecto parecido: são seis vitórias quenianas e cinco dos etíopes. Será que teremos um empate no próximo dia 31/12, na 99ª edição da Prova? Tem outros países na briga!

Na Elite Masculina, o Quênia é o país estrangeiro com mais representantes. São quatro. Entre eles, Wilson Too, que chega com a melhor credencial do pelotão. Ele conquistou o 2º lugar na Meia Maratona de Bilbao deste ano com 1h01min24s. Os outros quenianos são Wilson Mutua Maina (3º na Volta da Pampulha 2024), Peter Mbogo Wangema e Nicolas Kosgei, campeão da Maratona de São Paulo 2024. Eles trabalham pela conquista do 18º título queniano em São Paulo desde 1992.

Pelo lado etíope, apenas uma carta: Gizealew Ayana, campeão da Maratona de Paris 2023. Uganda, campeã em 2022, com Andrew Kwemoi, quer repetir o gostinho e, para isso, conta com: Maxwell Kortek Rotich, atual campeão da Maratona de Porto Alegre, Moses Kibet e Phillip Kipyeko. Estes dois últimos subiram no pódio da Volta da Pampulha, dias atrás. Já a Tanzânia concentra suas esperanças nas passadas largas de Joseph Pang, vice-campeão da São Silvestre de 2022.

Entre as mulheres, a hegemonia africana é ainda maior, desde 2006. O Quênia tem 18 vitórias no feminino. Etiópia tem 4. No pelotão 2024, destaque para a etíope Kasanesh Base e as quenianas Agnes Keino, Cynthia Chemweno, Salome Chepchumba, Vivian Kemboi e Viola Kosgei. Esta última integrou o pódio da São Silvestre em 2023 e vive grande fase. A Tanzânia tem a veloz Anastasia Dolomongo Ng'Ombengeni (32min05s12) como aposta. Completam a legião estrangeira a colombiana Laura Morales e a veterana ugandense Emily Chebet, terceira colocada na Maratona de São Paulo deste ano.

EXPO NA BIENAL DO IBIRAPUERA

Com entrada gratuita, a Expo da 99ª Corrida Internacional de São Silvestre acontece este ano na Bienal de São Paulo, no Parque Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral, s/n). Serão quatro dias de exposição (27, 28, 29 e 30/12) com grandes marcas da corrida de rua e uma série de atrações para quem vive o esporte.

A entrada de veículos é pelo portão 3. Entretanto, a recomendação é pelo uso de transporte público, táxi ou veículo de aplicativo. Ao todo, são 37.500 corredores inscritos na Corrida, que visitarão a Expo para retirada do kit da Prova. O corredor precisa ter em mãos um documento original com foto e o protocolo de confirmação enviado por e-mail.

O Guia do Atleta com todas as informações está disponível no site: www.saosilvestre.com.br

A Corrida Internacional de São Silvestre é uma realização e propriedade da Fundação Cásper Líbero com Patrocínio Máster ASICS e CAIXA Governo Federal. Patrocínio Powerade e Stanley. Apoio Newon e Comgás, Innside, Sabesp e Montevérgine. Promovida pelo site Gazeta Esportiva e com organização técnica da Vega Sports, a Prova tem apoio especial da Prefeitura de São Paulo, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria de Turismo da Cidade e Governo do Estado de São Paulo. A transmissão ao vivo é das TVs Gazeta e Globo.