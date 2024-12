Acertado com o São Paulo, Oscar se despede de clube chinês: "Encerro um ciclo"

Acertado com o São Paulo, o meio-campista Oscar despediu-se do Shangai SIPG, clube chinês. Em seu Instagram, o brasileiro agradeceu o apoio da torcida durante as oito temporadas e ressaltou sua identificação com o clube.

"Hoje encerro um ciclo que marcou a minha vida para sempre. Depois de 8 anos vestindo essa camisa com tanto orgulho, é impossível não sentir um misto de emoções ao dizer adeus. Foram anos intensos, cheios de trabalho, dedicação e, principalmente, conquistas. Juntos, ganhamos tudo o que era possível, e isso só foi alcançado graças ao apoio incondicional de todos que fazem parte deste clube e dessa torcida", começou Oscar.

O jogador encaminhou um acordo com o Tricolor Paulista pelas próximas três temporadas, até 2027. Inicialmente, o meia e sua família teriam descartado uma volta ao futebol brasileiro, mas depois teriam mudado de ideia. O São Paulo irá arcar com todo o salário e valores do jogador de 33 anos, sem qualquer tipo de ajuda de um investidor ou patrocinador.

"Levo comigo memórias incríveis e a certeza de que dei o meu máximo por este clube. Saio com o coração cheio de gratidão e orgulho por tudo o que conquistamos juntos. Esse clube será sempre a minha casa, e essa torcida, a minha família", complementou.

Mais cedo, o presidente do São Paulo, Julio Casares, antecipou-se ao clube e"anunciou" a contratação de Oscar para a próxima temporada. Em uma foto divulgada em colaboração com o meio-campista no Instagram, o dirigente são-paulino deixou claro o acerto e o citou como "super-reforço".

Em sua última temporada no Shangai SIPG, Oscar teve ótimos números. Foram 39 jogos, 16 gols marcados e incríveis 29 assistências. Seu último jogo é recente, quando esteve em campo no empate em 1 a 1 do Shangai com o Gwangju, no dia 3 de dezembro.

Confira despedida de Oscar na íntegra:

Quero agradecer ao clube por acreditar em mim desde o primeiro dia. A confiança, o suporte e as condições que sempre me deram foram fundamentais para que eu pudesse crescer como jogador e como pessoa. Cada funcionário, treinador, colega de equipe e todos que trabalham nos bastidores - meu sincero obrigado a vocês. Vocês são parte dessa história vitoriosa.

E à torcida... Como posso descrever o que vocês significam para mim? Vocês foram o nosso combustível em todos os momentos. Nas vitórias, vocês celebraram conosco. Nas dificuldades, vocês nos ergueram. Jogar aqui foi um privilégio, e sentir o calor de vocês a cada partida foi algo que jamais esquecerei.

Obrigado por esses 8 anos inesquecíveis. Obrigado por tudo. Com carinho e gratidão, Oscar Emboaba."