Tyson Fury reclama da pontuação dos juízes em derrota para Oleksandr Usyk

Mesmo se mostrando contrário à implementação de Inteligência Artificial na pontuação de lutas de boxe, Tyson Fury também parece não estar completamente satisfeito com o trabalho feito pelos humanos em sua última apresentação. Derrotado novamente por Oleksandr Usyk, no sábado (21), 'The Gypsy King' reclamou da avaliação feita pelos juízes laterais da disputa, que foram unânimes ao apontar o triunfo do campeão ucraniano.

Depois da nova derrota para seu único algoz no boxe profissional, na coletiva de imprensa pós-luta, Fury afirmou que, em sua avaliação, os árbitros laterais erraram na pontuação do combate. Convicto, o pugilista inglês cravou com todas as letras que fez o suficiente para sair vitorioso do ringue e ainda a proximidade com as festas de fim de ano para provocar seu adversário, classificando o triunfo do ucraniano como um "presente de Natal" antecipado dos juízes.

"Eu estava bastante confiante (na vitória). Eu achei que venci essa luta novamente. Eu achei que venci ambas as lutas, mas, fui para casa com duas com duas derrotas no meu cartel agora. Então, não há muito que eu possa fazer sobre isso. Posso apenas lutar com meu coração e fazer o melhor que posso. Mas de novo, eu vou sempre acreditar, até o dia que eu morrer, que eu venci essa luta. Senti um pouco do espírito natalino lá dentro e acho que ele ganhou um presente de Natal dos juízes", disparou Fury.

Tyson Fury vs Oleksandr Usyk

No primeiro duelo entre os então invictos pugilistas, em maio deste ano, na Arábia Saudita, Oleksandr Usyk deixou o ringue vitorioso, na decisão dividida dos juízes, após uma equilibrada batalha de 12 rounds. Com a conquista, o ucraniano unificou os principais títulos mundiais do peso-pesado e se tornou o primeiro campeão indiscutível da categoria em mais de duas décadas.

Na revanche, disputada no último sábado, novamente no país do Golfo Pérsico, Usyk novamente levou a melhor sobre Fury após uma batalha de 12 rounds, desta vez na decisão unânime dos jurados laterais - um triplo 116 a 112 nas papeletas. Assim, o boxeador ucraniano manteve os cinturões mundiais da IBO (Organização Internacional de Boxe), WBC (Conselho Mundial de Boxe), WBO (Organização Mundial de Boxe) e WBA (Associação Mundial de Boxe).