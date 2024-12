Tenista João Fonseca repete passos de gigantes e reforça fé por 'novo Guga'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

João Fonseca venceu o ATP Next Gen Finals, torneio que reuniu os oito melhores tenistas de até 20 anos do circuito em 2024, e o título se tornou a cereja no bolo em sua primeira temporada completa como jogador profissional, correspondendo às expectativas do mundo do tênis. Para os fãs brasileiros, a esperança de que um 'novo Guga' esteja a caminho.

O brasileiro foi o primeiro sul-americano a vencer o ATP Next Gen Finals e, de quebra, aos 18 anos e 3 meses, o segundo mais jovem a levantar a taça, atrás apenas do italiano Jannik Sinner, que tinha 18 anos e 2 meses quando venceu a competição, em 2019. O espanhol Carlos Alcaraz conquistou o título com 18 anos e 6 meses.

A taça conquistada na Arábia Saudita faz João repetir os passos de grandes nomes da modalidade

Eu acho que é uma pressão boa, que diz que eu estou no caminho certo. Obviamente quero fazer o que eles estão fazendo, ganhando Grand Slams. Espero que daqui a alguns anos eu estava nesse nível competitivo, enfrentando esses jogadores tão grandes para o tênis mundial. Se Sinner e Alcaraz fizeram essa trajetória, por que não fazer também? João Fonseca

Sinner e Alcaraz protagonizaram a grande rivalidade do tênis mundial em 2024, com conquista de títulos importantes. O espanhol venceu os três duelos na temporada — ao todo, são 10 jogos, com 6 a 4 para Alcaraz.

O italiano, aos 23 anos, é o número 1 do mundo e fechou a temporada com o título do ATP Finals, conquistado em novembro, em final contra o americano Taylor Fritz, número 5 do mundo. Ele tem na galeria particular os troféus do Australian Open e do US Open, dos Masters 1000 de Miami, Cincinnati e Xangai, e os ATPs 500 de Roterdã e Halle.

Já Carlos Alcaraz é o atual número 3, mas já ocupou o topo do ranking. O espanhol, inclusive, se tornou o líder mais novo da história, quando alcançou o feito em 2022, com 19 anos. Ele venceu no saibro de Roland Garros e na grama Wimbledon, em 2024, e se tornou o mais jovem a ganhar três Majors em três pisos diferentes — já havia vencido no piso de quadra dura do US Open, em 2022.

Você precisa acreditar nisso [que vai vencer] todas as vezes, mas é simplesmente irreal. Na verdade, agora, estou apenas: 'uau, acabei de conseguir'. Estou muito orgulhoso de mim mesmo João Fonseca

Inspiração em Guga

João Fonseca tem como uma das inspirações outro brasileiro que fez história no tênis: Gustavo Kuerten, o Guga. Tricampeão de Roland Garros (em 1997, 2000, 2001), ele chegou ao topo do ranking mundial.

Gustavo Kuerten durante o torneio de Roland-Garros em 2001 Imagem: Divulgação/FFT

O Guga é uma figura que inspira não só jogadores de tênis, mas todos os outros esportes, todo o Brasil, com a sua história, com a sua felicidade falando, sua alegria, seu carisma. Ele me inspira a ser número um do mundo, quero ganhar um Grand Slam. É muito legal ver novos jogadores no circuito. Sempre tem um ou dois ali passando a barreira do top 100. Agora temos os dois Thiagos (Wild e Monteiro). Quero estar junto desses caras, fazer história para o Brasil, levar essa bandeira comigo João Fonseca

Fã de Nadal

Após o título conquistado no último domingo, João Fonseca foi às arquibancadas e cumprimentou Rafael Nadal. O brasileiro é fã do estilo do espanhol e durante a passagem em Jeddah, na Arábia Saudita, para o ATP Next Gen Finals, recriou uma foto que tirou ao lado do espanhol em 2010, durante a Copa do Mundo da África do Sul.

A memorable week so far for Joao Fonseca in Jeddah included a bit of childhood reminiscing with @RafaelNadal. ? ATP Tour (@atptour) December 22, 2024

No Rio Open de 2014, o pequeno João, com apenas sete anos, acompanhou de perto a passagem de Nadal pelo torneio.

É incrível! Fazer bons resultados como esses caras? Espero que, no futuro, eu possa ser como eles. Quero agradecer ao Rafa [Nadal] por estar aqui. Ele é uma lenda desse esporte, é significativo para nós, jogadores, estar nesses grandes estádios com esses caras assistindo João Fonseca

Salto no ranking

O ATP Next Gen Finals não dá pontos para o ranking, mas, João Fonseca já tinha vivido bom ano neste quesito. Ele deu um salto de 585 posições — começou na 730ª e termina o ano em 145ª —, e comprovou a evolução ao longo da temporada.

A escalada na tabela aconteceu graças a alguns resultados como o título no Challenger de Lexington, nos Estados Unidos, em agosto e a classificação às quartas de final do Rio Open. Além disso, venceu uma partida na chave principal do Masters 1000 de Roma.

Escolha pelo tênis profissional

João Fonseca definiu pela caminhada no tênis profissional neste ano. Ele já tinha um acordo com a Universidade da Virgínia para disputar torneios universitários nos Estados Unidos, mas, ao terminar 2023 como o número 1 do ranking juvenil, escolheu seguir como profissional.