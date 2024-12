Alvo do Palmeiras, Vitor Roque é defendido por técnico do Betis após críticas

O Real Betis empatou em 1 a 1 com o Rayo Vallecano em casa neste domingo, em jogo válido pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro Vitor Roque sofreu o pênalti que depois foi convertido por Isco, marcando o único gol dos mandantes da partida. Entretanto, o atacante perdeu algumas chances claras e foi criticado por parte da imprensa e torcida. O técnico Manuel Pellegrini sai em defesa do atleta.

"Ele passou os 90 minutos correndo, tentando criar oportunidades. Provocou o pênalti, teve uma chance cruzada que não conseguiu converter e um mano a mano com o goleiro. À medida que ganha tranquilidade, também vai melhorando a precisão nas definições dentro da área. É um jogador em crescimento que contribui muito para nós", disse Manuel Pellegrini.

Vitor Roque está emprestado pelo Barcelona ao Real Betis por duas temporadas, com opção de compra avaliada em com opção de compra avaliada em 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões) por 80% dos direitos do jogador. Recentemente, foram divulgadas notícias de um possível interesse do Palmeiras no jovem brasileiro.

"É um jovem jogador que está em início de carreira. Tem 19 anos, por isso não podemos exigir dele a experiência que um jogador de futebol com mais jogos em seu currículo", disse o treinador.

No Real Betis, Vitor Roque marcou seis gols e deu uma assistência em 23 jogos disputados.