Após sonhar com Abel Ferreira, Sporting acerta com técnico do Vitória de Guimarães

O Sporting, líder do Campeonato Português, acertou com um novo treinador para o restante da temporada. Segundo o jornal local A Bola, o time de Lisboa contratou o técnico Rui Borges, do Vitória de Guimarães, que tem multa de 4 milhões de euros (cerca de 28 milhões de reais na cotação atual).

O veículo português indicou que Rui Borges, de 43 anos, já vai estar à frente do Sporting no clássico com o Benfica, marcado para o próximo domingo (29), em Alvalade, às 17h30 (de Brasília).

O Sporting perdeu recentemente o técnico Rúben Amorim, que aceitou o desafio de dirigir o Manchester United. João Pereira, que trabalhava no time B do clube, foi promovido para comandar o elenco principal do time de Lisboa, mas deixará o cargo.

Líder do Campeonato Português, com 37 pontos, o Sporting disputa também a Liga dos Campeões. O time português ocupa a 17ª colocação do torneio internacional, com dez pontos.

Interesse em Abel Ferreira

O Sporting chegou a cogitar Abel Ferreira. O perfil do técnico palestrino agradou aos dirigentes dos portugueses, até porque o treinador defendeu o clube como jogador (2006 e 2011) e trabalhou como comandante na base da equipe.

Entretanto, os Leões, consideraram o salário de Abel Ferreira no Palmeiras alto — cerca de 6 milhões de euros anuais (cerca de 37,7 milhões de reais) - e não enviaram sequer uma proposta.

Abel tem contrato com o clube paulista até o fim de 2025, e a presidente Leila Pereira tenta prolongar o vínculo até 2027. O treinador tem dez títulos pelo Alviverde: duas Libertadores (2020 e 2021), dois Brasileirões (2022 e 2023), uma Copa do Brasil (2020), três Paulistões (2022, 2023 e 2024), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).