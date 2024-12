Série de Senna tem 'alcance sem precedentes' no mundo, diz Netflix

Do UOL, no Rio de Janeiro

O poder de atrair a atenção dos quatro cantos do mundo. Este é o fenômeno Ayrton Senna, que tem seu legado agora exibido para as novas gerações na era digital e é um sinônimo de sucesso para a Netflix, plataforma de streaming que lançou neste mês sua série biográfica.

Com uma estratégia de marketing agressiva, a empresa tem divulgado o produto maciçamente em diversos países de um modo nunca antes feito em termos de conteúdos brasileiros.

"Estamos levando a campanha do Senna a uma escala global, alcançando diversos países ao redor do mundo com iniciativas envolventes que capturam a emoção e a velocidade da série. Na América Latina, temos campanhas robustas no Brasil, Argentina, Chile, México e Colômbia. No México, uma das ideias utilizou elementos que borram a cidade, como outdoors, para simular a visão de um piloto de F1 e destacar a velocidade do piloto brasileiro. Na Europa, nossa campanha está ativa na Alemanha, Itália, Grécia, Reino Unido, Espanha, Portugal e República Checa", disse ao UOL a vice-presidente de marketing da Netflix na América Latina, Bianca Rosenberg.

Nos Estados Unidos, McLarens customizadas em homenagem a Senna desfilaram por Las Vegas durante o fim de semana do Las Vegas Grand Prix, além de marcarmos presença na emblemática Times Square e na Marquee da Netflix, em Los Angeles. Do outro lado do mundo, nossa presença também se estende até Shibuya, no Japão, destacando-se em uma das áreas mais vibrantes de Tóquio. É um alcance sem precedentes para uma série brasileira, algo que nos enche de orgulho

'Prepare-se para torcer por um brasileiro', diz outdoor na Argentina

As ruas de Buenos Aires (ARG) já estavam agitadas de atleticanos e botafoguenses na caminhada para o Monumental de Nuñez, palco da final da Libertadores. Num muro próximo ao estádio, um outdoor chamava a atenção: "Preparate para alentar um brasilero (prepare-se para torcer por um brasileiro)". Tratava-se da divulgação da série "Senna", da Netflix.

O painel não era o único. Por onde se ia na capital argentina, encontrava-se uma peça publicitária de Ayrton, algo que poderia soar como uma ação ousada de marketing, mas que nem de longe traz reflexos da rivalidade futebolística. Por lá, todos respeitam e admiram o ídolo brasileiro.

"Claro que sim (assistir a série). Adoro a Fórmula 1. Senna é um piloto que está nos corações de todos os argentinos. E não só nas cercanias da América do Sul, porque ele tinha atitudes incríveis", declarou Diego ao UOL, torcedor do Racing.

Para a VP de marketing da Netflix, o humor foi a chave para transformar a rivalidade futebolística entre os países em homenagem ao piloto brasileiro.

Sabemos que a rivalidade entre brasileiros e argentinos no esporte é algo forte. Essa ideia é ao mesmo tempo um reconhecimento dessa rivalidade e uma homenagem ao ídolo que foi Ayrton Senna, capaz de romper barreiras de nacionalidade e unir o planeta em torno da F1 e, agora, da série. O uso do humor foi chave para transformar a rivalidade em homenagem

Argentina possui um dos maiores números de fãs de Senna

Cartaz da série de Ayrton Senna em frente ao Monumental no dia da final da Libertadores Imagem: Bruno Braz / UOL

A Netflix, inclusive, aponta a Argentina como um dos países com maior número de fãs de Ayrton Senna. Segundo Bianca, esses dados foram fundamentais para que a plataforma investisse pesado em publicidade no país.