São Paulo inicia reformulação e indica saída de jogadores que não renderam no ano

Tendo em vista o planejamento para a próxima temporada, o São Paulo já iniciou a reformulação de seu elenco e a busca por opções no mercado. O Tricolor, deste modo, avalia propostas recebidas por seus jogadores e trabalha na negociação daqueles que não renderam o esperado em 2024 para viabilizar possíveis contratações.

O mais perto de deixar o Tricolor é o meio-campista Michel Araújo. O clube paulista tem valores acertados com o Bahia, que deseja contar com o uruguaio em definitivo. Para isso, em um contrato de quatro anos, os baianos pretendem desembolsar 2,5 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

O atleta de 28 anos teve duas temporadas distintas com a camisa do São Paulo. No ano passado, atuou em 50 jogos, com quatro gols e três assistências. Em 2024, sofreu uma queda de rendimento: disputou apenas 38 partidas, não marcou nenhum gol e distribuiu duas assistências.

Outro jogador que pode deixar o São Paulo é Wellington Rato. O atacante perdeu espaço no São Paulo em 2024, sendo titular em 21 das 41 partidas que disputou neste ano e, na visão do clube, tem vencimentos considerados altos. A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o Vitória, de Carpini, enviou uma proposta ao Tricolor pelo camisa 27, porém os valores oferecidos não agradaram.

O São Paulo, todavia, topa negociar o atleta e aguarda outra oferta, com uma quantia melhor. Rato já trabalhou com Carpini no primeiro semestre deste ano. Juntos, eles venceram o título da Supercopa do Brasil. Na outra metade de 2024, o jogador teve menos chances sob comando de Luis Zubeldía. Ele fez apenas um gol nesta temporada, além de distribuir nove assistências.

Além dos citados, a passagem de Jamal Lewis pelo São Paulo pode ter chegado ao fim. O lateral esquerdo voltou à Inglaterra para tratar uma lesão no tornozelo esquerdo e, muito provavelmente, não se reapresentará para o início da pré-temporada de 2025. O atleta acabou não agradando a comissão técnica e amargando o banco de reservas na maioria dos jogos. Desde setembro, quando foi anunciado, disputou apenas seis partidas, sendo titular em três delas, e anotou uma assistência.

O Bahia também se interessa em Nestor, o que já foi confirmado pelo presidente Julio Casares. O cria de Cotia que possui contrato com o São Paulo até fevereiro de 2028 sofreu uma grave contusão no joelho esquerdo que lhe tirou do reta final de 2023 e do início de 2024. Após retornar aos gramados, em abril, o camisa 11 do Tricolor não conseguiu mais recuperar a titularidade.

Em 2024, o meia disputou 35 jogos pelo São Paulo, com um gol e duas assistências. Apesar do interesse, o Bahia não enviou ao São Paulo nenhuma proposta oficial.

Outro pouco utilizado e sem chances com Zubeldía, o meia Galoppo já despertou interesse de clubes argentinos e do Santos e também pode não seguir na equipe paulista.

A diretoria tricolor visa liberar espaço na folha salarial para poder contar com novas peças para 2025. O clube já iniciou as conversas com o lateral Wendell, do Porto, mas as tratativas ainda estão em fase inicial.

Além dele, outro nome que atrai o São Paulo é Oscar. Após impasses nas negociações, as conversas entre o meio-campista e o clube paulista caminham para um final feliz. O brasileiro, que estava na China, teria repensado sua decisão de não voltar ao Brasil e pode encaminhar sua volta ao Tricolor, a depender das tratativas.