Rodrigo Garro revela dificuldade em chegada ao Corinthians e ressalta importância de Ramón

Depois de uma temporada incrível pelo Corinthians, Rodrigo Garro foi eleito o melhor meia do Campeonato Brasileiro e recebeu até o prêmio de melhor estrangeiro no último Troféu Mesa Redonda. Entretanto, nem tudo foram flores no primeiro ano do argentino no Timão. O jogador detalhou as dificuldades que passou com a esposa em seus primeiros meses no Brasil.

"Para mim foi um ano difícil em termos de adaptação. Quando cheguei, o Corinthians estava mal, tive que pagar o hotel sozinho. Foi tudo muito difícil porque houve mudança de presidente, os jogadores estavam saindo... eu fiquei um mês e meio sem jogar devido a um problema de apuramento com o Talleres. Aí comecei a jogar e fiz o primeiro gol contra o Palmeiras em um clássico que parece um Boca e River da Argentina", disse Garro, em entrevista para o site Olé, da Argentina.

Além disso, Garro se tornou pai em 2024, com seu filho nascendo no Brasil durante a temporada pelo Corinthians. O meia lembrou dos empecilhos que passou com sua esposa grávida.

"Tive minha esposa grávida de 8 meses e ela passou uns 15 ou 20 dias no hotel. Foi um semestre muito difícil porque estávamos lutando contra o rebaixamento", acrescentou o argentino.

Importância de Ramón Díaz

Rodrigo Garro também falou sobre a importância de Ramón e Emiliano Díaz na remontada do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Para o argentino, a mentalidade do treinador ajudou muito o elenco a sair do Z-4.

"A chegada do Ramón foi muito importante pela injeção emocional que ele nos deu. O grupo foi muito atingido porque estivemos na zona de rebaixamento por 24 partidas. Não podíamos sair às ruas, estamos falando de um clube que tem 30 milhões de torcedores e joga com 48 mil pessoas a cada jogo. Nas copas foi mais fácil porque fomos avançando de fase. A chegada do Ramón e Emiliano foi um clique, começamos a ver as coisas de forma diferente. Memphis também revolucionou o time. Um grupo incrível foi formado", salientou Garro.

Com 56 pontos em 38 jogos, o Corinthians terminou o Campeonato Brasileiro na sétima colocação, saindo de candidato ao rebaixamento a classificado à Copa Libertadores.