Quanto o Palmeiras recebeu e quanto ainda tem a receber por Estêvão

O Palmeiras fechou a venda de Estêvão para o Chelsea por 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões quando o negócio foi fechado). No entanto, o Alviverde ainda não recebeu e não garantiu todo esse valor.

Quando o clube recebeu e ainda pode receber

O Palmeiras acertou a venda de Estêvão ao Chelsea por 45 milhões de euros fixos (R$ 262 milhões na época) e mais 16,5 milhões de euros (R$ 96 milhões na época) em metas.

Na previsão orçamentária do Palmeiras em 2025, estão previstos R$ 160 milhões da primeira parcela da venda de Estêvão. O mesmo mecanismo foi utilizado na venda de Endrick para o Real Madrid: o clube só lançou os valores da venda no orçamento no ano em que ele deixaria o clube.

O Alviverde deve receber a segunda parte do valor fixo no final da temporada, quando o atleta já estiver no futebol inglês.

Valor em metas só será atingido com o jovem na Europa. André Cury, empresário do jogador, afirmou a Danilo Lavieri, colunista do UOL, que as metas são muito simples: se Estêvão atingir 10 jogos nos anos de contrato com o Chelsea, o Palmeiras recebe todas as metas.

Palmeiras conseguiu trunfo em negociação com o Chelsea. O Alviverde garantiu que o atleta só concluirá sua transferências para a Inglaterra após o Super Mundial de Clubes — o Palmeiras enfrenta na fase de grupos Porto, Al Ahly e Inter Miami.

Estêvâo foi "o cara" do Palmeiras em 2024

Estevão, jogador do Palmeiras, comemora gol durante partida contra o Criciúma no Allianz Parque Imagem: Ettore Chiereguini/Ettore Chiereguini/AGIF

O Palmeiras viveu o pior ano da era Abel Ferreira com apenas a conquista do Campeonato Paulista, mas Estêvão é um dos poucos atletas do elenco que segue em alta.

No Brasileirão, ele quebrou o recorde de Neymar em 2009 (16 participações em gol) e tornou-se o jogador de 17 anos com mais gols e assistências em uma mesma edição com essa idade.

O garoto de 17 anos terminou 2024 com 45 jogos, 15 gols e 10 assistências (13 gols e 9 assistências só no Brasileirão).