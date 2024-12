Presidente do Bare Knuckle FC anuncia torneio com premiação de R$ 150 milhões

Depois de receber um reforço de peso em 2024 com a inclusão de Conor McGregor no seu quadro de proprietários, o Bare Knuckle FC possui planos ambiciosos para a próxima temporada. O principal deles, ao que tudo indica, será a criação de uma mega competição que distribuirá valores milionários em prêmios aos atletas.

Em uma recente coletiva de imprensa pós-show, David Feldman - presidente do BKFC - anunciou que a organização promoverá um torneio com premiação de 25 milhões de dólares (cerca de R$ 152 milhões na cotação atual). O dirigente da liga, que tem como atrativo os combates de boxe sem luvas, não especificou como o dinheiro será distribuído para os lutadores, mas deu alguns detalhes sobre sua duração e seu formato.

"Nós vamos ter o maior e mais f*** torneio que já ocorreu, e vai começar em abril. Vai ser o torneio mundial mais f*** de 25 milhões de dólares. Vai se estender por nove ou 12 meses. Vai haver testes de seleção, rounds qualificatórios e essas rodadas de qualificação vão acontecer em cinco continentes diferentes. Estamos perto de fechar com uma plataforma de streaming gigante que vai ter os direitos (de transmissão) dessa coisa, tudo está se encaixando. Não posso dar todos os detalhes, mas vai ser o maior, mais f***, com maior prêmio em dinheiro para encontrar o mais f*** na face dessa Terra. Todo mundo tem que passar pela audição, ninguém estará pré-qualificado", revelou o presidente do BKFC, de acordo com a transcrição do site 'MMA Junkie'.

Influência de McGregor

O crescimento do Bare Knuckle FC pode ser atribuído à chegada de Conor McGregor ao comando da entidade. Maior astro da história do MMA, o irlandês - conhecido como 'Notorious' - deu ainda mais notoriedade ao evento desde que se tornou um dos donos da companhia. O ex-campeão do UFC, inclusive, já expressou interesse em se testar no boxe sem luvas e sugeriu uma possível atuação como 'lutador-dirigente' no BKFC.