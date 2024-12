Prancheta do PVC: Como Memphis mudou a cara do Corinthians

A principal mudança do Corinthians a partir da chegada de Memphis foi a adoção do esquema com dois atacantes, analisou PVC, no De Primeira, nesta segunda (23).

O colunista apontou que Ramón Díaz teve o mérito de entender as principais características de seus atacantes para fazer uma das duplas mais eficientes na reta final da temporada, com Yuri Alberto ao lado do holandês.

[O Memphis] mudou porque o time passou a ter dois atacantes. O Memphis não é centroavante, ele sai muito da esquerda para dentro, fazendo essa diagonal. Fazia isso na seleção da Holanda. [...] E o Yuri Alberto também faz esse movimento. Então, [surge] esse entrosamento incrível entre eles.

Muito mérito do Ramón Díaz ter entendido que a característica dos atacantes dele não era para nenhum fazer o pivô. E aí, ele conseguiu fazer uma dupla de ataque que funciona.

PVC

