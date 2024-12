Poatan no radar? Whittaker cogita trocar peso-médio pelos meio-pesados do UFC

Ao longo dos anos, Robert Whittaker se firmou como um dos melhores lutadores da história do peso-médio (84 kg) no MMA. Contudo, o ex-campeão da categoria pode encerrar seu ciclo nela. Derrotado por Khamzat Chimaev, em outubro, em Abu Dhabi (EAU), o australiano, que se afastou da disputa pelo cinturão do UFC, cogitou se aventurar nos meio-pesados (93 kg), divisão liderada por Alex 'Poatan'.

Em seu podcast 'MMArcade', Whittaker, ao ser questionado pelo apresentador se poderia voltar a competir nos meio-médios (77 kg) da companhia, descartou veementemente tal possibilidade. Sendo assim, o veterano revelou que, se for para realizar uma nova mudança de divisão no UFC, seria para subir de peso.

É bem verdade que o ex-campeão dos médios, apesar da boa reputação, é um dos menores atletas da categoria ao ser comparado com os demais integrantes dela. No entanto, Whittaker afirmou ser mais forte e pesado do que aparenta, abrindo as portas para competir na divisão até 93 kg, contra adversários maiores e poderosos, no futuro.

"Eu não posso descer (para os meio-médios). Ainda estou cogitando a ideia de subir para os meio-pesados. Sou um cara grande, muito maior do que as pessoas pensam que sou. Sim, não sei", declarou o atleta.

Registro de Whittaker no MMA

Robert Whittaker, de 33 anos, mudou de patamar no MMA ao trocar os meio-médios do UFC pelos médios e se tornou um dos melhores lutadores da história da divisão. Não à toa, o atleta foi campeão da categoria em 2017.

Atualmente, 'The Reaper' é o quarto colocado no ranking do peso. No esporte desde 2009, o australiano construiu um cartel composto por 27 vitórias e oito derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Darren Till, Derek Brunson, Ikram Aliskerov, Jared Cannonier, Kelvin Gastelum, Marvin Vettori, Paulo 'Borrachinha', Ronaldo 'Jacaré', Uriah Hall e Yoel Romero (duas vezes).