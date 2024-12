Perto de renovação, Talles rejeitou clubes por protagonismo no Corinthians

Perto de estender seu contrato com o Corinthians, Talles Magno abriu o coração sobre a motivação para aceitar a proposta do clube paulista.

Do medo de retornar ao Brasil aos braços da Fiel

Atuando pelo New York City até o meio deste ano, o jogador recebeu propostas de outros clubes, mas tinha medo de retornar ao Brasil. A passagem de Talles pelo Vasco, seu clube formador, teve altos e baixos, o que gerou uma certa insegurança no atleta em uma nova empreitada no futebol nacional.

Apenas o convite do Corinthians foi convincente o suficiente para o atacante pelo peso da torcida e pela busca por protagonismo. Mesmo com a situação difícil que o clube enfrentava, Talles quis abraçar o desafio e assinou contrato por empréstimo até julho de 2025.

Não tenho mais medo de nada. Quando eu cheguei foi, sim, uma luz, um momento brilhante para mim. Eu vim com medo e bateu aquela luz de assim: 'Não precisa ter medo. Você sabe jogar futebol, é um garoto bom e tem sua família perto'. Não deu outra, eu cheguei ao casamento [perfeito]: casou a torcida com o jogo, a personalidade como jogador e com os meus familiares. Eu sinto, sim, estou nos braços da torcida. Estou me preparando muito para me tornar cada vez um jogador mais pronto, um jogador melhor para decidir jogos, ter mais responsabilidade dentro de campo, poder ser protagonista.

Talles Magno, atacante do Corinthians, ao UOL

Corinthians e Talles querem extensão de vínculo

O UOL apurou que o Corinthians iniciou contatos com o agente de Talles Magno para estender o vínculo de julho para dezembro de 2025. O jogador está animado para renovar o contrato, mas a situação ainda depende da liberação do clube norte-americano.

Até o momento, o NYC ainda não sinalizou se tem interesse em reintegrar o atacante brasileiro ao fim do empréstimo. No entanto, Talles está determinado a ficar no Corinthians por, pelo menos, mais uma temporada completa.