Oscar no São Paulo precisa de salário dentro da realidade, diz Julio Gomes

A contratação de Oscar pelo São Paulo só valeria a pena se o jogador aceitasse adequar o salário à realidade financeira do país, disse Julio Gomes no UOL News Esporte, nesta segunda (23).

O colunista apontou que Oscar teve por muito tempo um dos maiores salários do mundo no futebol chinês.

Ao longo de oito anos, o Oscar teve um dos maiores salários do futebol, do nível de Cristiano Ronaldo e Messi. [...] A questão agora é ver se ele quer continuar ganhando muito dinheiro ou se ele pode encostar as pretensões salariais e se adequar a uma realidade que o São Paulo precisa. Se for para trazer o Oscar com um salário normal, de bom jogador, mas que encaixe dentro da realidade de austeridade, de um time endividado, é um bom investimento.

Julio Gomes

Vitor Roque no Palmeiras? Copa do Mundo pode pesar

A chance de Vitor Roque se juntar à seleção brasileira para disputar a próxima Copa do Mundo pode pesar na negociação com o Palmeiras, disse Julio Gomes.

O Vitor Roque é um jogador de Copa do Mundo. Daqui um ano e meio tem Copa do Mundo, então ele vai querer voltar para o Brasil de qualquer jeito [se não ficar no Barcelona]. Ele vem para cá, enche o bumbum de fazer gols e vira um cara praticamente convocado. Se não for para o Palmeiras, vai ser para outro. A corrida pelo Vitor Roque é uma corrida que os clubes grandes vão precisar entrar.

Julio Gomes

