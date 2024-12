Neymar se declara ao Santos e diz que jogar um dia no Corinthians 'é muito difícil'

Neymar voltou a se declarar ao Santos, após participar participou de um evento de pôquer organizado pela Brazilian Series of Poker (BSOP). Em determinado momento do torneio, um fã pediu um autógrafo de Neymar em uma camisa do Santos. O jogador citou o Rei Pelé ao fazer elogios ao clube.

"Esse aqui é o maior time do mundo. Santos! Esquece. Maior time do mundo. Maior do que tudo. Revelou o rei (Pelé) e o príncipe (Neymar)... Fala outra coisa, fala aí. Alguém fez mais do que este cidadão aqui? Dá uma olhada (mostrando a coroa em homenagem a Pelé no escudo do Santos na camisa)", disse Neymar.

A contratação de Neymar é um dos sonhos do presidente do Santos, Marcelo Teixeira. Mas o mandatário admite as dificuldades de viabilizar a negociação. Neymar tem contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, até o mês de junho de 2025.

Ainda no evento do final de semana, Neymar, em conversa com o amigo e jogador de pôquer André Akkari, respondeu se existia a possibilidade de vestir a camisa do Corinthians no futuro.

"Eu respeito muito o Corinthians, mas você tem que respeitar muito o Santos", disse Neymar para o corintiano Akkari em tom descontraído. Em seguida, o jogador de pôquer falou para o atacante jogar "um aninho" no clube de Parque São Jorge, já que ainda é jovem. "Eu sei que sou jovem ainda, mas é muito difícil, né?", respondeu Neymar. "O Santos é o time do meu coração", complementou o atleta do Al-Hilal.