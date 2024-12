Monza demite o técnico Alessandro Nesta após apenas 1 vitória em 17 jogos no Italiano

Lanterna do Italiano, o Monza demitiu nesta segunda-feira o técnico Alessandro Nesta, que conseguiu somente 1 vitória nas 17 rodadas do Campeonato Italiano. No domingo, o Monza perdeu, em casa, para a Juventus por 2 a 1. Ex-técnico do Verona, Salvatore Bocchetti foi contratado para substituir Nesta e assinou até a temporada 2026/2027.

Nesta tem 48 anos, chegou ao Monza em junho e conseguiu sua única vitória em outubro, quando o time derrotou o Verona por 3 a 0. Antes do Monza, Nesta foi técnico do Miami, do Perugia, do Frosinone e do Reggiana. Após iniciar a carreira como treinador em 2015, ele ainda não conquistou nenhum título.

Como jogador, Nesta teve uma carreira gloriosa. O ex-zagueiro começou a campanha vitoriosa da Itália na Copa do Mundo de 2006 como titular, mas se machucou no terceiro jogo da fase de grupos, deu lugar a Marco Materazzi e não voltou a jogar no Mundial.

Nascido em Roma, Nesta foi revelado pela Lazio, mas brilhou intensamente no Milan, clube no qual conquistou duas Liga dos Campeões, um Mundial, dois Italianos e duas Supercopas da Europa.

Especialista na defesa, Nesta conseguiu montar um time com esse setor equilibrado. O Monza sofreu 23 gols, somente 4 a mais dos que a líder Atalanta. O problema é a produção ofensiva, já que o time conseguiu fazer apenas 15 gols, ostentando o segundo pior ataque da competição, melhor apenas do que o Genoa (14). Sob nova direção, o Monza tenta sua segunda vitória no Italiano no domingo, contra o Parma, 15º do campeonato.