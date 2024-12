Mike Tyson é processado em R$ 10 milhões por quebra de contrato para lutar contra Jake Paul

Protagonista de inúmeras polêmicas em sua carreira, Mike Tyson está no centro de mais uma. O ex-campeão mundial de boxe está sendo processado pela 'Medier', empresa responsável pela 'Rabona Sportsbook & Online Casino', no valor de 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 9,2 milhões) por supostamente quebrar o acordo, firmado em janeiro, para promover a casa de apostas em detrimento de assinar um contrato com a Netflix para a transmissão da luta contra Jake Paul, realizada em novembro. A informação foi divulgada pelo site 'Reuters'.

Segundo a reportagem, o processo foi aberto no Tribunal Superior de Londres (ING), em outubro. A companhia registrada no Chipre alegou que a lenda do boxe rescindiu o contrato em março, no mesmo dia do anúncio da data original de sua luta contra o youtuber. Em comunicado enviado à 'ESPN' americana, a equipe jurídica de Tyson o defendeu e ressaltou que quem violou o acordo foi a 'Medier' em mais de uma oportunidade, causando prejuízo financeiro e de reputação ao mesmo.

Contudo, a defesa da 'Medier' negou que a empresa violou o acordo que tinha com 'Iron Mike' e o prejudicou. Pelo contrário, os advogados afirmaram que Tyson foi quem causou um prejuízo financeiro à empresa com a suposta quebra de contrato para iniciar a parceria com a Netflix, que patrocinou e transmitiu a luta. Dessa forma, a instituição decidiu processar o ex-campeão mundial de boxe e a 'Tyrannic', sua companhia.

Resultado da luta

No ringue, Jake Paul suportou o poder de Mike Tyson nos dois primeiros rounds. 31 anos mais novo do que o ex-campeão mundial de boxe, o youtuber ditou o ritmo da luta e foi soberano em ação, vencendo por pontos.