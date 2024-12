Santos anuncia a contratação do técnico Pedro Caixinha e chegada de CEO

O Santos anunciou na tarde desta segunda (23) as contratações do novo técnico e de um CEO para a temporada de 2025. Ambos se chamam Pedro.

O que aconteceu

Pedro Caixinha foi o escolhido para ser treinador do Peixe. O cargo estava vago desde a saída de Fábio Carille, após o título da Série B.

O técnico português estava livre desde que foi demitido do Bragantino, no final de outubro. O profissional de 54 anos ficou duas temporadas no comando do time de Bragança Paulista e atraiu o interesse de Grêmio e Atlético-MG.

Já Pedro Martins chega para ser o CEO do Santos. O anúncio do acerto foi feito pelo presidente Marcelo Teixeira, que passou a palavra para o executivo oficializar a escolha por Caixinha.

O gestor estava no Botafogo e acumulou taças nesta temporada. Ele assumiu como diretor de futebol em julho e participou das conquistas do Brasileirão e da Libertadores.

A escolha do treinador é complexa, e, quando estamos falando da construção do Santos do futuro, esse líder é muito importante. Estudei com carinho todas as opções apresentadas, e tem um nome que me despertou muita atenção. Já o conhecia e sinto que dialoga completamente com a ambição e a visão do Santos. É um nome que vinha sendo disputado no mercado, mas que buscava um projeto de futebol. Gostaria de dar boas vindas a Pedro Caixinha.

Pedro Martins, novo CEO do Santos

A escolha do técnico foi o primeiro movimento tomado pelo novo CEO. Marcelo Teixeira destacou que a decisão foi responsabilidade do novo executivo. Pedro Martins foi contratado como o "plano A" do clube nesta janela.

O plano A do Santos não estava para este ou aquele treinador ou jogador. O plano A estava direcionado ao Pedro Martins, que é o novo CEO do Santos. Nós estávamos mapeando treinadores, jogadores, para que, no momento certo, pudéssemos apresentar ao novo CEO. Por sucesso no trabalho anterior, ele foi até o Mundial, e isso prorrogou a concretização da vinda dele.