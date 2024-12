Liderança no Flamengo, David Luiz não ficaria mesmo com a antiga diretoria

Do UOL, no Rio de Janeiro

Chegou ao fim o ciclo de David Luiz no Flamengo. Uma das principais lideranças do elenco desde 2021, o zagueiro não renovará com o clube por decisão da nova diretoria, capitaneada pelo presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap. No entanto, mesmo que a antiga gestão continuasse (Rodrigo Dunshee perdeu a eleição), o defensor não estaria mais nos planos.

O que aconteceu

O UOL apurou que diretoria do ex-presidente Rodolfo Landim também já havia decidido não renovar com David Luiz. Os dirigentes, porém, não chegaram a comunicar essa decisão ao jogador.

Coube a Bap e seus pares procurarem o zagueiro de 37 anos. O comunicado oficial aconteceu neste domingo (22). Em seguida, o clube soltou uma nota oficial onde agradeceu ao jogador e disse que ele "faz parte da história do Mengão".

David Luiz, por sua vez, estava em compasso de espera, apesar de ter preferência em ficar. Em jogo beneficente na última semana no Rio de Janeiro, o defensor evitou falar sobre Flamengo. Na ocasião, justificou que ainda não sabia os próximos passos.

O zagueiro desperta o interesse de outros clubes. A tendência é a de que ele permaneça no futebol brasileiro.

Mais uma liderança que se vai

A saída de David Luiz simboliza mais uma liderança que deixa o Flamengo. Considerando os novos "tempos dourados" do clube, já haviam encerrado o ciclo no Rubro-Negro o meia Diego Ribas, que se aposentou; o meia Everton Ribeiro, que foi para o Bahia; além de Gabigol, que já avisou que não continua em 2025 e deve acertar com o Cruzeiro. O lateral esquerdo Filipe Luis se aposentou, mas hoje é o técnico da equipe profissional.

Com isso, Gerson se torna cada vez mais líder do atual elenco. O volante já havia assumido a braçadeira de capitão em 2024 e a tendência é a de que continue na próxima temporada. O time, porém, conta com outros atletas com perfil de liderança, casos do goleiro Rossi e do atacante Bruno Henrique.