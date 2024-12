Libertadores 2025 confirma todos os times e potes após definição na Colômbia

A 66ª edição da Copa Libertadores já tem os seus 47 times participantes definidos. Com o fim do Campeonato Colombiano, no domingo, e também do Boliviano, todos os clubes já sabem contra quem competirão na fase preliminar do torneio, cujo sorteio de confrontos foi realizado na última quinta-feira.

Com seis times, a primeira fase se inicia no dia 5 de fevereiro e vai até o dia 12 do mesmo mês. Os três vencedores avançam para a segunda fase, da qual participam Corinthians e Bahia. Com oito confrontos, esta etapa acontece entre 19 e 26 de fevereiro. Oito clubes avançam para a terceira fase e se enfrentam para decidir os quatro que chegarão a fase de grupos da Libertadores. As disputas da última etapa serão realizadas entre 5 e 12 de março.

Os confrontos da fase de grupos só serão definidos em sorteio no dia 19 de março. Ao todo, 28 clubes já são conhecidos mais os quatro vencedores da fase preliminar jogarão entre 2 de abril e 28 de maio para chegar ao mata-mata. Seis brasileiros já estão oficialmente na fase de grupos: Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, São Paulo e Internacional.

Confira os times que disputarão as fases preliminares:

PRIMEIRA FASE

E1: Blooming (BOL) x El Nacional (EQU)

E2: Nacional (PAR) x Alianza Lima (PER)

E3: Monagas (VEN) x Defensor Sporting (URU)

SEGUNDA FASE

C1: Deportes Iquique (CHI) x Santa Fe (COL)

C2: The Strongest (BOL) x Bahia (BRA)

C3: Vencedor de E3 x Cerro Porteño (PAR)

C4: Vencedor de E1 x Barcelona de Guayaquil (EQU)

C5: Universidad Central (VEN) x Corinthians (BRA)

C6: Deportes Tolima (COL) x Melgar (PER)

C7: Boston River (URU) x Ñublense (CHI)

C8: Vencedor de E2 x Boca Juniors (ARG)

TERCEIRA FASE

G1: Vencedor de C8 x Vencedor de C1

G2: Vencedor de C7 x Vencedor de C2

G3: Vencedor de C6 x Vencedor de C3

G4: Vencedor de C5 x Vencedor de C4

Veja as equipes já garantidas na fase de grupos:

POTE 1

Botafogo (BRA)

River Plate (ARG)

Palmeiras (BRA)

Flamengo (BRA)

Peñarol (URU)

Nacional (URU)

São Paulo (BRA)

Racing (ARG)

POTE 2

Olimpia (PAR)

LDU Quito (EQU)

Internacional (BRA)

Libertad (PAR)

Independiente del Valle (EQU)

Colo-Colo (CHI)

Estudiantes (ARG)

Bolívar (BOL)

POTE 3

Atlético Nacional (COL)

Vélez Sarsfield (ARG)

Fortaleza (BRA)

Sporting Cristal (PER)

Universitario (PER)

Talleres (ARG)

Deportivo Táchira (VEN)

Universidad de Chile (CHI)

POTE 4

Carabobo (VEN)

Atlético Bucaramanga (COL)

Central Córdoba (ARG)

San Antonio Bulo Bulo (BOL)

Vencedor de G1

Vencedor de G2

Vencedor de G3

Vencedor de G4