Julio Gomes: Vitor Roque no Palmeiras? Copa do Mundo pode pesar

A chance de Vitor Roque se juntar à seleção brasileira para disputar a próxima Copa do Mundo pode pesar na negociação com o Palmeiras, disse Julio Gomes no UOL News Esporte, nesta segunda (23).

Na opinião do colunista, voltar ao Brasil é um caminho bastante provável para o atacante se ele não ficar no Barcelona, e outros times do país podem entrar na briga para contar com o atleta.

O Vitor Roque é um jogador de Copa do Mundo. Daqui um ano e meio tem Copa do Mundo, então ele vai querer voltar para o Brasil de qualquer jeito [se não ficar no Barcelona]. Ele vem para cá, enche o bumbum de fazer gols e vira um cara praticamente convocado. Se não for para o Palmeiras, vai ser para outro. A corrida pelo Vitor Roque é uma corrida que os clubes grandes vão precisar entrar.

Julio Gomes

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.