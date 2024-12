Jokic obtém seu nono 'triple-double' na temporada, e Nuggets vencem Pelicans na prorrogação

Após um início lento, Nikola Jokic foi o destaque do Denver Nuggets na vitória sobre o New Orleans Pelicans por 132 a 129, na prorrogação, na noite deste domingo. O pivô sérvio terminou a partida com 27 pontos, 13 rebotes e 10 assistências, seu nono "triple-double" na temporada.

Jokic não pontuou nos primeiros 21 minutos de jogo em Nova Orleans, mas foi fundamental na reação dos Nuggets no último quarto. Faltando cerca de 8 minutos para o fim da partida, o time da casa vencia por 107 a 98. Jokic marcou sete pontos em um intervalo de pouco menos de 4 minutos e os Nuggets viraram para 113 a 109.

Após de 119 a 119, o pivô do Denver marcou os primeiros seis pontos da prorrogação. Depois o time só precisou administrar o placar para chegar à vitória. Além de Jokic, Jamal Murray, com 27 pontos (incluindo os 5 últimos do time na prorrogação), e Russell Westbrook, com 21, também se destacaram pelo Denver.

O Houston Rockets marcou 114 a 110 e venceu o Toronto Raptors pela primeira vez em cinco anos. Os destaques na quebra do tabu foram Dillon Brooks, com 27 pontos, e Jalen Green, com 22. Os Raptors acumulam agora sete derrotas seguidas, sendo seis em seu ginásio.

Na Califórnia, o Indiana Pacers dominou o segundo tempo e derrotar o Sacramento Kings por 122 a 95. Após o empate em 52 no intervalo, os Pacers marcaram 70 a 43 na segunda metade do jogo para alcançar sua quarta vitória consecutiva.

Sete jogadores dos Pacers terminaram a partida pontuando na casa dos 2 dígitos. De'Aaron Fox fez 23 pontos na quarta derrota consecutiva dos Kings, que foram vaiados pela torcida após o final da partida.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Toronto Raptors 110 x 114 Houston Rockets

Sacramento Kings 95 x 122 Indiana Pacers

New Orleans Pelicans 129 x 132 Denver Nuggets

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Charlotte Hornets x Houston Rockets

Cleveland Cavaliers x Utah Jazz

Orlando Magic x Boston Celtics

Philadelphia 76ers x San Antonio Spurs

Atlanta Hawks x Minnesota Timberwolves

Miami Heat x Brooklyn Nets

New York Knicks x Toronto Raptors

Chicago Bulls x Milwaukee Bucks

Memphis Grizzlies x Los Angeles Clippers

Oklahoma City Thunder x Washington Wizards

Dallas Mavericks x Portland Trail Blazers