Ídolo do Corinthians aprova chegada de europeus e crava briga por título

Ídolo do Corinthians, o ex-lateral Fábio Santos aprovou a contratação de Memphis Depay e de possíveis novos europeus para o elenco alvinegro.

O que aconteceu

O ex-jogador enalteceu o estilo de jogo do atacante holandês, que foi contratado pelo Timão com ajuda da patrocinadora Esportes da Sorte. Fábio também se animou com a possibilidade de o Timão ainda tentar mais uma contratação de alto calibre para a próxima temporada.

É sensacional. Eu super apoio essas vindas, esses caras importantes para cá, né? Isso mostra a força do nosso futebol. O cara praticamente no auge da carreira, com 30 anos, 31 anos, optou por jogar aqui. Eu acho que ele entendeu como é que funcionam as coisas aqui, isso que é legal. A torcida também entendeu, comprou a briga dele (Memphis) e deu o casamento certo. Ele ajudou muito dentro de campo. Tomara que ele possa permanecer por muitos anos aqui, porque sempre é um prazer ver bons jogadores jogando no nosso país

Fábio Santos, ex-jogador do Corinthians

O ex-lateral lamentou os problemas e falta de reforços que deixaram o Timão em maus lençóis até o meio deste ano. Ele afirmou que esperava uma situação difícil, mas que a reformulação do elenco foi muito impactante e a grande responsável pela queda de rendimento.

Nós imaginávamos que seria mais complicado [em 2024], principalmente o primeiro semestre, né? Foi até mais difícil do que eu imaginava, mas a reformulação foi muito grande, com saída de vários jogadores.

Fábio Santos

Agora, com reforços de peso e comissão técnica entrosada, o ex-jogador vê um horizonte campeão para o Corinthians.

A janela do meio do ano foi muito boa. Foi importante para que evoluísse, melhorasse e acabasse o ano da maneira como foi. A expectativa para 2005 é muito boa. Com essas contratações, com a comissão técnica se mantendo, o Corinthians tem grandes chances brigar por alguma coisa

