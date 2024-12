Grêmio anuncia venda de goleira Lorena para clube dos Estados Unidos

O Grêmio anunciou, na tarde desta terça-feira, a venda da goleira Lorena para o Kansas City Current, dos Estados Unidos. Desde 2019 no Tricolor, a jogadora realizou 63 partidas e conquistou dois títulos do Campeonato Gaúcho feminino pela equipe.

Na negociação, o Grêmio manterá 20% da mais-valia em caso de futura transferência para clubes de fora da NWSL, a liga americana de futebol feminino. Também há metas no contrato que, se forem alcançadas pela goleira, aumentarão a quantia paga ao Imortal.

Lorena chegou ao Grêmio após destaque no Sport, já tendo sido campeão do Sul-Americano sub-20 com a Seleção Brasileira. Em 2021, foi chamada para a Seleção principal, sendo a primeira gremista a conseguir tal feito desde a retomada do futebol feminino no clube, em 2017. Com a camisa da Amarelinha, conquistou a Copa América e a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris.

O Kansas City Current terminou em quarto lugar na temporada regular da NWSL, com 55 pontos em 26 partidas. Nos playoffs, a equipe parou na semifinal, sendo eliminada pelo Orlando Pride, de Marta.